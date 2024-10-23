https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/narin-cinayetinde-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-agirlastirilmis-muebbet-istenen-4-sanik-ilk-kez-1089567434.html
Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T15:09+0300
2024-10-23T15:09+0300
2024-10-23T15:21+0300
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Aralarında Narin'in annesi, amcası ve ağabeyi ile komşusunun da bulunduğu tutuklu 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkarılacak ve yargılanmaya başlanacak.Soruşturma sürecinde neler yaşandı?Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Narin cinayetinde 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
15:09 23.10.2024 (güncellendi: 15:21 23.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Aralarında Narin'in annesi, amcası ve ağabeyi ile komşusunun da bulunduğu tutuklu 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkarılacak ve yargılanmaya başlanacak.
Soruşturma sürecinde neler yaşandı?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Narin cinayetinde 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar
hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.