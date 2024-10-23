https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/narin-cinayetinde-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-agirlastirilmis-muebbet-istenen-4-sanik-ilk-kez-1089567434.html

Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T15:09+0300

2024-10-23T15:09+0300

2024-10-23T15:21+0300

türkiye

narin güran

cinayet

salim güran

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diyarbakır

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Aralarında Narin'in annesi, amcası ve ağabeyi ile komşusunun da bulunduğu tutuklu 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkarılacak ve yargılanmaya başlanacak.Soruşturma sürecinde neler yaşandı?Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Narin cinayetinde 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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