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Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Aralarında Narin'in annesi, amcası ve ağabeyi ile komşusunun da bulunduğu tutuklu 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkarılacak ve yargılanmaya başlanacak.Soruşturma sürecinde neler yaşandı?Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Narin cinayetinde 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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narini kaç kişi öldürdü, narin duruşma, narin soruşturması dava,narin cinayeti nerede oldu?, narin güran'ın babası kimdir?, narin babası serbest bırakıldı mı?, narin amcası kim?, narin'i kim öldürdü, ısırık izi kime ait, ısırık izi kimin,narin güran cinayeti, narin cinayeti ilk duruşma ne zaman

Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

15:09 23.10.2024 (güncellendi: 15:21 23.10.2024)
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Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Ayrıntılar geliyor
Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Aralarında Narin'in annesi, amcası ve ağabeyi ile komşusunun da bulunduğu tutuklu 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkarılacak ve yargılanmaya başlanacak.

Soruşturma sürecinde neler yaşandı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
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Narin cinayetinde 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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