https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sarkici-metin-arolat-hayatini-kaybetti-1088267763.html
Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sahnede şarkı söylediği esnada fenalaşan şarkıcı Metşn Arolat, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T02:52+0300
2024-09-21T02:52+0300
2024-09-21T02:53+0300
yaşam
metin arolat
hayatını kaybetti
şarkıcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088267605_0:89:830:555_1920x0_80_0_0_7d2b70c10db16405dcddc3ecb85ffd78.jpg
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaştı. Fenalaşmasının ardından NTV'nin haberine gör kalp masajı yapılan ve ardından hastaneye kaldırılan Arolat, hastanede hayatını kaybetti. Metin Arolat kimdir?28 Mayıs 1972'de İzmir'de doğan Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Arolat, hem şarkıcılık hem de yönetmenlik kariyerini eş zamanlı olarak sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/sarkici-emir-yesil-hayatini-kaybetti-1082994890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088267605_0:11:830:633_1920x0_80_0_0_bf7ad4b5679f7a832ceedecb82c30ec1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
metin arolat
Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
02:52 21.09.2024 (güncellendi: 02:53 21.09.2024)
Sahnede şarkı söylediği esnada fenalaşan şarkıcı Metşn Arolat, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaştı. Fenalaşmasının ardından NTV'nin haberine gör kalp masajı yapılan ve ardından hastaneye kaldırılan Arolat, hastanede hayatını kaybetti.
28 Mayıs 1972'de İzmir'de doğan Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Arolat, hem şarkıcılık hem de yönetmenlik kariyerini eş zamanlı olarak sürdürdü.