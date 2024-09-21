https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sarkici-metin-arolat-hayatini-kaybetti-1088267763.html

Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sahnede şarkı söylediği esnada fenalaşan şarkıcı Metşn Arolat, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

metin arolat

hayatını kaybetti

şarkıcı

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Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaştı. Fenalaşmasının ardından NTV'nin haberine gör kalp masajı yapılan ve ardından hastaneye kaldırılan Arolat, hastanede hayatını kaybetti. Metin Arolat kimdir?28 Mayıs 1972'de İzmir'de doğan Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Arolat, hem şarkıcılık hem de yönetmenlik kariyerini eş zamanlı olarak sürdürdü.

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