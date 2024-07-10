https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/adnan-oktara-verilen-8-bin-658-yil-hapis-cezasi-onandi-1085733177.html
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı
Sputnik Türkiye
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T15:20+0300
2024-07-10T15:20+0300
2024-07-10T15:25+0300
türkiye
adnan oktar
yargıtay
hapis cezası
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550 sayfalık gerekçeli kararda Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşti.Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/adnan-oktar-davasinin-gorulmesine-baslandi-isterseniz-1-milyon-yil-verin-donersem-neyim-1084104631.html
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adnan oktar ceza
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı
15:20 10.07.2024 (güncellendi: 15:25 10.07.2024)
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı.
550 sayfalık gerekçeli kararda Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşti.
Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.