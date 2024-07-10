https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/adnan-oktara-verilen-8-bin-658-yil-hapis-cezasi-onandi-1085733177.html

Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı

Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T15:20+0300

2024-07-10T15:20+0300

2024-07-10T15:25+0300

türkiye

adnan oktar

yargıtay

hapis cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/17/1054991887_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8496aeed966b23cf4f049a30d366b706.jpg

550 sayfalık gerekçeli kararda Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşti.Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/adnan-oktar-davasinin-gorulmesine-baslandi-isterseniz-1-milyon-yil-verin-donersem-neyim-1084104631.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adnan oktar ceza