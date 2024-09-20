https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/44-yila-kadar-hapsi-isteniyordu-bahar-candan-tahliye-edildi-1088262172.html
44 yıla kadar hapsi isteniyordu: Bahar Candan tahliye edildi
44 yıla kadar hapsi isteniyordu: Bahar Candan tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan'ın tahliye edilmesine karar... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T20:51+0300
2024-09-20T20:51+0300
2024-09-20T20:54+0300
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alisya bahar candan
mahkeme
tahliye
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Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda 'Nihal Candan' olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada, Alisya Bahar Candan ile 5 sanık tahliye edildi.Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar hazır bulundu. Duruşmada, Gülnihal Çiçek'in de olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı.Duruşmada, müştekilerin beyanları ve sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara karar açıklandı.Heyet, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bahar-candan-mahkemede-kendini-savundu-hesabimda-1-2-milyon-param-var-ben-bir-garibanim-1087746614.html
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44 yıla kadar hapsi isteniyordu: Bahar Candan tahliye edildi
20:51 20.09.2024 (güncellendi: 20:54 20.09.2024)
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan'ın tahliye edilmesine karar verildi.
Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda 'Nihal Candan' olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada, Alisya Bahar Candan ile 5 sanık tahliye edildi.
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar hazır bulundu. Duruşmada, Gülnihal Çiçek'in de olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı.
Duruşmada, müştekilerin beyanları ve sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara karar açıklandı.
Heyet, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.