https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ak-parti-ankara-milletvekili-turkes-gezi-parki-davasi-hukumlulerini-ziyaret-etti-1086392800.html

AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti

Sputnik Türkiye

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın da arasında olduğu bazı Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret ettiğini bildirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T01:18+0300

2024-08-01T01:18+0300

2024-08-01T01:18+0300

türkiye

ak parti

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

gezi parkı

tuğrul türkeş

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Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.Tuğrul Türkeş, süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemediğini belirttiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/adalet-bakanligi-onayladi-tugrul-turkes-gezi-tutuklularini-ziyaret-edecek-1086264855.html

türkiye

gezi parkı

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ak parti, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi parkı, tuğrul türkeş