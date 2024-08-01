https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ak-parti-ankara-milletvekili-turkes-gezi-parki-davasi-hukumlulerini-ziyaret-etti-1086392800.html
AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti
Sputnik Türkiye
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın da arasında olduğu bazı Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret ettiğini bildirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T01:18+0300
2024-08-01T01:18+0300
2024-08-01T01:18+0300
türkiye
ak parti
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
gezi parkı
tuğrul türkeş
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Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.Tuğrul Türkeş, süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemediğini belirttiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/adalet-bakanligi-onayladi-tugrul-turkes-gezi-tutuklularini-ziyaret-edecek-1086264855.html
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ak parti, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi parkı, tuğrul türkeş
ak parti, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi parkı, tuğrul türkeş
AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın da arasında olduğu bazı Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret ettiğini bildirdi.
Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Tuğrul Türkeş, süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemediğini belirttiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.