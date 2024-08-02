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Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi
Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Instagram'a erişim engeli getirildi.Instagram kapatıldı mı?BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.Giriş yapılıyor ama güncelleme olmuyorBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili dikkat çekici bir karar alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratılıyor. Kullanıcılar Instagram'a girişi yapabiliyor ancak "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.Sebep Haniye paylaşımlarının engellenmesi mi?31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yakin-zamanda-erisim-engeli-getirilmisti-chpli-konuralpten-bakan-uralogluna-wattpad-sorusu-1086097578.html
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instagram'a erişim engeli getirildi, instagram erişim sorunu, instagram erişim engeli kaldırma, instagram erişim engeli, instagram erişim sorunu son dakika, instagram erişim engeli mı geldi, instagram erişim düştü, sosyal medya erişim engeli son dakika, instagram erişim kısıtlaması, instagram kapandı mı, instagram ne oldu, bilgi teknolojileri, instagram çöktü mü, instagram neden açılmıyor, yasaklandı mı?

Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi

09:19 02.08.2024 (güncellendi: 09:30 02.08.2024)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVInstagram
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Ayrıntılar geliyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.
Instagram'a erişim engeli getirildi.

Instagram kapatıldı mı?

BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.
Wattpad - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
POLİTİKA
Yakın zamanda erişim engeli getirilmişti: CHP'li Konuralp'ten Bakan Uraloğlu'na 'Wattpad' sorusu
22 Temmuz, 10:27

Giriş yapılıyor ama güncelleme olmuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili dikkat çekici bir karar alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi.
Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratılıyor.
Kullanıcılar Instagram'a girişi yapabiliyor ancak "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.

Sebep Haniye paylaşımlarının engellenmesi mi?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.
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