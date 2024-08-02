https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyede-instagrama-erisim-engeli-getirildi-1086430593.html

Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi

Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi

Sputnik Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T09:19+0300

2024-08-02T09:19+0300

2024-08-02T09:30+0300

türkiye

erişim engeli

instagram

sosyal medya

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Instagram'a erişim engeli getirildi.Instagram kapatıldı mı?BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.Giriş yapılıyor ama güncelleme olmuyorBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili dikkat çekici bir karar alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratılıyor. Kullanıcılar Instagram'a girişi yapabiliyor ancak "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.Sebep Haniye paylaşımlarının engellenmesi mi?31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yakin-zamanda-erisim-engeli-getirilmisti-chpli-konuralpten-bakan-uralogluna-wattpad-sorusu-1086097578.html

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