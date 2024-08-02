https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyede-instagrama-erisim-engeli-getirildi-1086430593.html
Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi
Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T09:19+0300
2024-08-02T09:19+0300
2024-08-02T09:30+0300
türkiye
erişim engeli
instagram
sosyal medya
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Instagram'a erişim engeli getirildi.Instagram kapatıldı mı?BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.Giriş yapılıyor ama güncelleme olmuyorBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili dikkat çekici bir karar alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratılıyor. Kullanıcılar Instagram'a girişi yapabiliyor ancak "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.Sebep Haniye paylaşımlarının engellenmesi mi?31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yakin-zamanda-erisim-engeli-getirilmisti-chpli-konuralpten-bakan-uralogluna-wattpad-sorusu-1086097578.html
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Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi
09:19 02.08.2024 (güncellendi: 09:30 02.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.
Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.
Giriş yapılıyor ama güncelleme olmuyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili dikkat çekici bir karar alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi.
Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratılıyor.
Kullanıcılar Instagram'a girişi yapabiliyor ancak "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.
Sebep Haniye paylaşımlarının engellenmesi mi?
31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.