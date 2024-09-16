https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/bakan-uraloglu-kisisel-verilerin-calinmasi-iddiasina-yanit-verdi-cok-net-soyluyorum-kimse-ortaligi-1088060567.html
Bakan Uraloğlu kişisel verilerin çalınması iddiasına yanıt verdi: 'Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın'
Bakan Uraloğlu kişisel verilerin çalınması iddiasına yanıt verdi: 'Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın'
Sputnik Türkiye
Kişisel verilerin çalındığı iddiasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de şu anda 'asla' böyle bir gündem olmadığını söyledi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T10:47+0300
2024-09-16T10:47+0300
2024-09-16T10:47+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin, soruları yanıtladı. Bu yönde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/85-milyonun-kimlik-bilgileri-calindi-mi-dmmden-ilk-aciklama-1087950650.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
Bakan Uraloğlu kişisel verilerin çalınması iddiasına yanıt verdi: 'Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın'
Kişisel verilerin çalındığı iddiasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de şu anda 'asla' böyle bir gündem olmadığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin, soruları yanıtladı.
Bu yönde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip, sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın, şu anda öyle bir gündem yoktur. Bu şekilde cımbızla çekilip arkasına ve önüne yorum ekleyerek, yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok. Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın."