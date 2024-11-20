https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/nasuh-mahruki-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1090591238.html

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sputnik Türkiye

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:18+0300

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türkiye

nasuh mahruki

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Arama Kurtarma Derneği AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki, geçtiğimiz günlerde evine polislerin geldiğini açıklamıştı. Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.Mahruki sosyal medyasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada da, "Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları." ifadelerini kullandı. Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki nereli?Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı.1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. sporcu ve en genci oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, Oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 15 yıl aradan sonra bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.AKUT'tan sonra belediye başkanlığı adaylığıLiderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersi vermiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır ve çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.2024 Türkiye seçimlerinde Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olmuştu.Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/nasuh-mahruki-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1090354595.html

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