https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-5-kardesin-hayatini-kaybettigi-yanginda-aci-ayrinti-komsulari-her-seyi-anlatti-1090295195.html

İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangında acı ayrıntı: Komşuları her şeyi anlattı

İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangında acı ayrıntı: Komşuları her şeyi anlattı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Bir komşu, “Hepsi üst üste ölmüşler. Annesi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T11:56+0300

2024-11-12T11:56+0300

2024-11-12T11:57+0300

türkiye

izmir

yangın

çocuk

hurda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090295320_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_513b3620f58472b35f6695d867068fdf.jpg

İzmir'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.Anne hurda toplamaya gitmişDumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların ölümü İzmir'i yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.'Hepsi üst üste hayatını kaybetmiş'Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler” dedi.'Evde hiçbir şeyleri yoktu'Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, “Annesi çocukların cansız bedenin hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu. 100 kişi şikayet etti bu çocuklar için bir türlü bu çocukları almadılar. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen” diye aktardı.Bir diğer komşu Soner Şahin de, “Akşam yangın bölgesindeydim. Bağrışları duydum evin içindeyken. ‘Çocuklarım öldü' diye bağrışmaları duydum. 20 metre karşımızda bir komşumuz. Anne de o sırada olay yerine gelmiş. Olay yerinde çocukların cansız bedeni maalesef yerdeydi 5'i. Babası cezaevinde, durumları maddi anlamda çok kötüydü ve annesi o anda hurda satmaya gitmiş” şeklinde konuştu.Öte yandan, anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-facia-elektrik-sobasi-yangininda-5-kardes-hayatini-kaybetti-1090283857.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir 5 kardeş, izmir yangın son dakika, izmir yangın 5 çocuk