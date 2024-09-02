https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html

TGB, ABD askerinin kafasına çuval geçirdiği görüntüleri paylaştı

TGB, ABD askerinin kafasına çuval geçirdiği görüntüleri paylaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T16:32+0300

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türkiye

abd

türkiye gençlik birliği (tgb)

abd askeri

israil-filistin

israil

eylem

polis

polis müdahalesi

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yakın zamanda İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi. Geminin 'İsrail'i korumak için' bölgeye gönderildiği iddia ediliyordu. TGB'nin sosyal medya hesabında şu açıklama yapıldı: Devamında gruba polisin müdahale ettiği öğrenildi. ABD askerlerine çuval geçiren, aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Milli Savunma Bakanlığı, USS Wasp isimli Amerikan savaş gemisinin 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir Limanı'nı ziyaret edeceğini bildirmişti.Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi Pazartesi günü İzmir Limanı'na demir atmıştı.

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