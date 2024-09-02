https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html
TGB, ABD askerinin kafasına çuval geçirdiği görüntüleri paylaştı
TGB, ABD askerinin kafasına çuval geçirdiği görüntüleri paylaştı
Sputnik Türkiye
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T16:32+0300
2024-09-02T16:32+0300
2024-09-02T17:23+0300
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abd askeri
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israil
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yakın zamanda İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi. Geminin 'İsrail'i korumak için' bölgeye gönderildiği iddia ediliyordu. TGB'nin sosyal medya hesabında şu açıklama yapıldı: Devamında gruba polisin müdahale ettiği öğrenildi. ABD askerlerine çuval geçiren, aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Milli Savunma Bakanlığı, USS Wasp isimli Amerikan savaş gemisinin 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir Limanı'nı ziyaret edeceğini bildirmişti.Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi Pazartesi günü İzmir Limanı'na demir atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/turkiyenin-bricse-uyelik-basvurusu-yaptigi-iddia-edilmisti-kremlinden-aciklama-geldi-1087552699.html
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tgb abd askeri, abd askeri kafaya çuval, abd askerinin başına çuval geçilirdi, türkiye gençlik birliği, izmir limanı abd askeri, abd uçak gemisi askeri, abd askeri çuval
tgb abd askeri, abd askeri kafaya çuval, abd askerinin başına çuval geçilirdi, türkiye gençlik birliği, izmir limanı abd askeri, abd uçak gemisi askeri, abd askeri çuval
TGB, ABD askerinin kafasına çuval geçirdiği görüntüleri paylaştı
16:32 02.09.2024 (güncellendi: 17:23 02.09.2024)
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yakın zamanda İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi.
Geminin 'İsrail'i korumak için' bölgeye gönderildiği iddia ediliyordu.
TGB'nin sosyal medya hesabında şu açıklama yapıldı:
ABD'NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP'TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK!
Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez.
Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!
Devamında gruba polisin müdahale ettiği öğrenildi.
ABD askerlerine çuval geçiren, aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, USS Wasp isimli Amerikan savaş gemisinin 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir Limanı'nı ziyaret edeceğini bildirmişti.
Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi Pazartesi günü İzmir Limanı'na demir atmıştı.