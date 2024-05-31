https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/yayinevi-azra-kohenin-kitaplarini-listesinden-cikardi-1084383078.html
Yayınevi, Azra Kohen'in kitaplarını listesinden çıkardı
Yayınevi, Azra Kohen'in kitaplarını listesinden çıkardı
Sputnik Türkiye
Yazar Azra Kohen'in sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin saldırıları ile ilgili yaptığı ve tepki çeken yorumunun ardından Everest Yayınları, yazar... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T12:53+0300
2024-05-31T12:53+0300
2024-05-31T12:53+0300
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Azra Kohen, İsrail'in Filistin saldırılarına yönelik, "Çocukları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyuyorlar. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" yorumu büyük tepki almıştı.Azra Kohen'in kitaplarının yayıncısı Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden çıkararak, kitaplarını internet sitesinden kaldırdı.Everest'ten Kohen açıklamasıYayın evi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.Everest Yayınları, açıklamasında Azra Kohen’in ismine yer vermemesi dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/yazar-azra-kohenin-filistinli-cocuklar-icin-sozlerine-buyuk-tepki-bebekler-oluyor-savunmaya-bak-1084338078.html
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azra kohen, everest, israil, israil-filistin, son dakika
azra kohen, everest, israil, israil-filistin, son dakika
Yayınevi, Azra Kohen'in kitaplarını listesinden çıkardı
Yazar Azra Kohen'in sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin saldırıları ile ilgili yaptığı ve tepki çeken yorumunun ardından Everest Yayınları, yazar listesinden çıkardı.
Azra Kohen, İsrail'in Filistin saldırılarına yönelik, "Çocukları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyuyorlar. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" yorumu büyük tepki almıştı.
Azra Kohen'in kitaplarının yayıncısı Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden çıkararak, kitaplarını internet sitesinden kaldırdı.
Everest'ten Kohen açıklaması
Yayın evi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.
Everest Yayınları, açıklamasında Azra Kohen’in ismine yer vermemesi dikkat çekti.