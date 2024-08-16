https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/tbmmde-can-atalay-oturumunda-yumruklar-konustu-1086927575.html
TBMM’de Can Atalay oturumunda yumruklar konuştu
TBMM’de Can Atalay oturumunda yumruklar konuştu
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'da görüşülen Can Atalay oturumu gerilimli başladı. TİP milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasındaki sözleri üzerine AK Partili vekiller... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T14:50+0300
2024-08-16T14:50+0300
2024-08-16T15:08+0300
politika
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hatay
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TBMM Genel Kurulu, TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve halihazırda cezaevinde bulunan Atalay oturumu gerilimli başladı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “Sizde utanma yok, haysiyetiniz yok” ifadelerini kullandığı duyulurken partilerden milletvekilleri ayağa kalkarak kürsüye doğru geldi. Çıkan gerginliğin ardından oturuma 15 dakika ara verildi. Aradan sonra başlayan yeniden başlayan olaylarda bu kez yumruklar konuştu.Kavga ardından merdivende kanlar olduğu da görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html
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can atalay, tbmm, türkiye işçi partisi (tip), hatay
can atalay, tbmm, türkiye işçi partisi (tip), hatay
TBMM’de Can Atalay oturumunda yumruklar konuştu
14:50 16.08.2024 (güncellendi: 15:08 16.08.2024)
TBMM Genel Kurulu'da görüşülen Can Atalay oturumu gerilimli başladı. TİP milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasındaki sözleri üzerine AK Partili vekiller ayağa kalkarak tepki gösterdi. Oturuma 15 dakika ara verildi. Aradan sonra tansiyon yükseldi ve yumruklar konuştu.
TBMM Genel Kurulu, TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve halihazırda cezaevinde bulunan Atalay oturumu gerilimli başladı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “Sizde utanma yok, haysiyetiniz yok” ifadelerini kullandığı duyulurken partilerden milletvekilleri ayağa kalkarak kürsüye doğru geldi. Çıkan gerginliğin ardından oturuma 15 dakika ara verildi. Aradan sonra başlayan yeniden başlayan olaylarda bu kez yumruklar konuştu.
Kavga ardından merdivende kanlar olduğu da görüldü.