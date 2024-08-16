https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/tbmmde-can-atalay-oturumunda-yumruklar-konustu-1086927575.html

TBMM’de Can Atalay oturumunda yumruklar konuştu

TBMM’de Can Atalay oturumunda yumruklar konuştu

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'da görüşülen Can Atalay oturumu gerilimli başladı. TİP milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasındaki sözleri üzerine AK Partili vekiller... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T14:50+0300

2024-08-16T14:50+0300

2024-08-16T15:08+0300

politika

can atalay

tbmm

türkiye işçi partisi (tip)

hatay

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TBMM Genel Kurulu, TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve halihazırda cezaevinde bulunan Atalay oturumu gerilimli başladı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “Sizde utanma yok, haysiyetiniz yok” ifadelerini kullandığı duyulurken partilerden milletvekilleri ayağa kalkarak kürsüye doğru geldi. Çıkan gerginliğin ardından oturuma 15 dakika ara verildi. Aradan sonra başlayan yeniden başlayan olaylarda bu kez yumruklar konuştu.Kavga ardından merdivende kanlar olduğu da görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html

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can atalay, tbmm, türkiye işçi partisi (tip), hatay