https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/2025-yili-arac-muayene-ucretleri-belli-oldu-1090068522.html
2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinde 2025 yılı araç muayenesi için tarife belli oldu. Açıklanan verilere göre 2025 yılında... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T23:49+0300
2024-11-05T23:49+0300
2024-11-05T23:49+0300
türkiye
araç muayene
tüvtürk
vergi
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otomobil
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para
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TÜİK ekim ayı enflasyon verilerine göre 2025 yılı araç muayenesi tarifeleri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon verilerine göre 2025 yılında traktör, motosiklet, motorlu bisiklet için muayene ücreti bin 335 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römorklar için 2 bin 622 TL, otobüs, kamyon ve çekiciler için ise 3 bin 544 TL olarak belirlendi. MTV ve trafik cezaları da zamlanacak.TÜVTÜRK 2024 yılı araç muayene ücretleri ne kadar?2024 yılı araç muayene ücreti tarifesi aşağıda:Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927.60 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: bin 821.60 TL Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2 bin 462,40 TL
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araç muayene ücretleri, tüvtürk fiyatları
araç muayene ücretleri, tüvtürk fiyatları
2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinde 2025 yılı araç muayenesi için tarife belli oldu. Açıklanan verilere göre 2025 yılında traktör, motosiklet, motorlu bisiklet için muayene ücreti bin 335 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römorklar için 2 bin 622 TL, ağır vasıta ise 3 bin 544 TL oldu.
TÜİK ekim ayı enflasyon verilerine göre 2025 yılı araç muayenesi tarifeleri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon verilerine göre 2025 yılında traktör, motosiklet, motorlu bisiklet için muayene ücreti bin 335 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römorklar için 2 bin 622 TL, otobüs, kamyon ve çekiciler için ise 3 bin 544 TL olarak belirlendi. MTV ve trafik cezaları da zamlanacak.
TÜVTÜRK 2024 yılı araç muayene ücretleri ne kadar?
2024 yılı araç muayene ücreti tarifesi aşağıda:
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927.60 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: bin 821.60 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2 bin 462,40 TL