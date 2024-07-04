https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/dilan-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-31-sirkete-ait-mal-varliginin-kamuya-gecirilmesi-istendi-1085522368.html
Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme: 31 şirkete ait mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi
Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme: 31 şirkete ait mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:10+0300
2024-07-04T15:10+0300
2024-07-04T15:10+0300
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi talep edildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin incelemesi sürüyor.İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/dilan-polat-icin-27-yil-hapis-talebi-1085497958.html
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dilan polat, engin polat, kara para
dilan polat, engin polat, kara para
Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme: 31 şirkete ait mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının kamuya geçirilmesi talep edildi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi talep edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin incelemesi sürüyor.
İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istendi.