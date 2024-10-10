Bakanlık güncelledi: Domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf da listeye eklendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye yükseldi. Listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle ünlü köfteci zinciri Köfteci Yusuf da dahil edildi.