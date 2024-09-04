https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/misir-cumhurbaskani-sisi-ankarada-ilk-kare-geldi-1087631762.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Sputnik Türkiye
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunuyor. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T13:44+0300
2024-09-04T13:44+0300
2024-09-04T14:37+0300
politika
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Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.Erdoğan Esenboğa'da karşıladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Esenboğa Havalimanında karşıladı.Sisi'den ilk açıklamaMısır Cumhurbaşkanı "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama olacakSisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından ikili görüşme ve ardından da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlenecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.Tarihi ziyaretBu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/turkiye-misir-iliskilerinde-normallesme-donemi-sisi-iadeiziyaret-icin-turkiyeye-gelecek-1087592947.html
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
13:44 04.09.2024 (güncellendi: 14:37 04.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunuyor.
Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.
Erdoğan Esenboğa'da karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Esenboğa Havalimanında karşıladı.
Mısır Cumhurbaşkanı "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama olacak
Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından ikili görüşme ve ardından da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlenecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.