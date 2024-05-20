https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/samet-akaydin-ataturk-paylasimi-nedeniyle-panathinaikos-tarafindan-kadro-disi-birakildi-1084018650.html
Samet Akaydın Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı
Samet Akaydın Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan futbolcu Samet Akaydın, Yunan ekibi Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T15:38+0300
2024-05-20T15:38+0300
2024-05-20T15:38+0300
spor
panathinaikos
futbol
yunanistan
samet akaydin
futbolcu
kadro dışı
atatürk
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Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Yunan ekibinin Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istediği ancak 30 yaşındaki milli futbolcunun paylaşımı kaldırmaması nedeniyle bu karar verildiği belirtildi. Yaşanan bu gelişmeyi Fenerbahçe Kulübüne bildiren Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/fenerbahce-nasil-sampiyon-olur--1083989952.html
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panathinaikos, futbol, yunanistan, samet akaydin, futbolcu, kadro dışı, atatürk
panathinaikos, futbol, yunanistan, samet akaydin, futbolcu, kadro dışı, atatürk
Samet Akaydın Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı
Sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan futbolcu Samet Akaydın, Yunan ekibi Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.
Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Yunan ekibinin Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istediği ancak 30 yaşındaki milli futbolcunun paylaşımı kaldırmaması nedeniyle bu karar verildiği belirtildi.
Yaşanan bu gelişmeyi Fenerbahçe Kulübüne bildiren Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.