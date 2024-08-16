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İzmir'de yangın büyüyor: Bütün şehir dumana teslim oldu, göz gözü görmüyor
İzmir'de yangın büyüyor: Bütün şehir dumana teslim oldu, göz gözü görmüyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayan orman yangını, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle şehir genelinde etkili oldu. Yangın, dün akşam... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T11:32+0300
2024-08-16T11:32+0300
2024-08-16T11:39+0300
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Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahaleyi 21.15'te gerçekleştirirken, gece boyunca 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle mücadele edildi.Gün ışığıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangına, 2 uçak, 5 helikopter ve 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile karadan müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.Çeşme'de de orman yangını varÇeşme'de de bir orman dışı yangın çıktı. Alaçatı Çakabey mevkiinde saat 04.50'de başlayan yangına ilk müdahale 05.15'te yapıldı. Çeşme'deki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.Her iki yangında da ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale, alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik yoğun bir çaba içeriyor. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/meteoroloji-yeni-haritayi-acikladi-saganak-yagis-ve-cok-kuvvetli-ruzgar-bolgeyi-saracak-1086907780.html
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İzmir'de yangın büyüyor: Bütün şehir dumana teslim oldu, göz gözü görmüyor
11:32 16.08.2024 (güncellendi: 11:39 16.08.2024)
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayan orman yangını, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle şehir genelinde etkili oldu. Yangın, dün akşam saat 21.10'da Karşıyaka'nın Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başladı.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahaleyi 21.15'te gerçekleştirirken, gece boyunca 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle mücadele edildi.
Gün ışığıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangına, 2 uçak, 5 helikopter ve 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile karadan müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.
Çeşme'de de orman yangını var
Çeşme'de de bir orman dışı yangın çıktı. Alaçatı Çakabey mevkiinde saat 04.50'de başlayan yangına ilk müdahale 05.15'te yapıldı. Çeşme'deki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Her iki yangında da ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale, alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik yoğun bir çaba içeriyor. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.