https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kyk-burs-ve-kredi-ucretleri-belli-oldu-1091336120.html

KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu

KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ücretleri açıklandı. Yeni karara göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yükseköğretimde bulunan... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-09T20:40+0300

2024-12-09T20:43+0300

ekonomi

kyk

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2025 yılında yükseköğretim öğrencileri önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ücretleri belirlendi. Açıklanan karara göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yükseköğretimde bulunan önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.KYK burs ve kredi ne zaman yatar?KYK burs ve kredi ödemeleri genellikle her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılır. Ödemeler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen bir takvime göre yatırılır.T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-2025-kyk-burs-ne-ucreti-ne-kadar-olacak-1091302360.html

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