https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kyk-burs-ve-kredi-ucretleri-belli-oldu-1091336120.html
KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu
KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ücretleri açıklandı. Yeni karara göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yükseköğretimde bulunan... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T20:40+0300
2024-12-09T20:40+0300
2024-12-09T20:43+0300
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2025 yılında yükseköğretim öğrencileri önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ücretleri belirlendi. Açıklanan karara göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yükseköğretimde bulunan önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.KYK burs ve kredi ne zaman yatar?KYK burs ve kredi ödemeleri genellikle her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılır. Ödemeler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen bir takvime göre yatırılır.T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi:
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kyk burs ve kredi, kyk ne kadar, kyk ücret zam, kredi zam, burs zam, üniversite zam
KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu
20:40 09.12.2024 (güncellendi: 20:43 09.12.2024)
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ücretleri açıklandı. Yeni karara göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yükseköğretimde bulunan önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.
2025 yılında yükseköğretim öğrencileri önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ücretleri belirlendi. Açıklanan karara göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yükseköğretimde bulunan önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.
KYK burs ve kredi ne zaman yatar?
KYK burs ve kredi ödemeleri genellikle her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılır. Ödemeler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen bir takvime göre yatırılır.
T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi:
0
ile bitenler: Ayın 6'sında
,
2
ile bitenler: Ayın 7’sinde
,
4
ile bitenler: Ayın 8’inde
,
6
ile bitenler: Ayın 9’unda
,
8
ile bitenler: Ayın 10’unda.