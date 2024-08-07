https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/mahkemeden-robloxa-erisim-yasagi-getirildi-1086601478.html
Mahkemeden Roblox'a erişim yasağı getirildi
Mahkemeden Roblox'a erişim yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemi olan Roblox'a erişim engeli getirildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T18:35+0300
2024-08-07T18:35+0300
2024-08-07T18:37+0300
türkiye
roblox
btk
mahkeme
engel
erişim engeli
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Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanan Roblox'a mahkeme kararıyla erişim engeli uygulandı.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/instagram-aciliyor-mu-ak-partiden-kritik-aciklama--1086590571.html
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roblox, btk, mahkeme, engel, erişim engeli
roblox, btk, mahkeme, engel, erişim engeli
Mahkemeden Roblox'a erişim yasağı getirildi
18:35 07.08.2024 (güncellendi: 18:37 07.08.2024)
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemi olan Roblox'a erişim engeli getirildi.
Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanan Roblox'a mahkeme kararıyla erişim engeli uygulandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" cümlesine yer verildi.