https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/mahkemeden-robloxa-erisim-yasagi-getirildi-1086601478.html

Mahkemeden Roblox'a erişim yasağı getirildi

Mahkemeden Roblox'a erişim yasağı getirildi

Sputnik Türkiye

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemi olan Roblox'a erişim engeli getirildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T18:35+0300

2024-08-07T18:35+0300

2024-08-07T18:37+0300

türkiye

roblox

btk

mahkeme

engel

erişim engeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/10/1053907314_0:0:636:357_1920x0_80_0_0_bbd8378694a14c02e6b11bc7832e5700.jpg

Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanıyan bir sistem olarak tanımlanan Roblox'a mahkeme kararıyla erişim engeli uygulandı.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" cümlesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/instagram-aciliyor-mu-ak-partiden-kritik-aciklama--1086590571.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

roblox, btk, mahkeme, engel, erişim engeli