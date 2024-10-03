https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sir-perdesi-aralaniyor-cem-garipoglu-yasiyor-mu-oldu-mu-cem-garipoglu-kimdir-mezari-acildi-mi-iste-1088757874.html

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir? İşte son gelişmeler

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir? İşte son gelişmeler

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce katleden Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açıldı. Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediği uzun yıllardır tartışma konusu... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:49+0300

2024-10-03T11:49+0300

2024-10-03T12:25+0300

türkiye

münevver karabulut

cem garipoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088757578_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_6998199e60bb05329cb447dc6d963f0a.jpg

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Karabulut'u katleden Garipoğlu daha sonra 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar ise yıllardır kamuoyunun gündeminde. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması saat 11.10 itibariyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, fethi kabir için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu’na bağlı ekipler ile Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu’nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı?Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, fethi kabir işlemi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Mezarın açılacağını ve cesedin tamamının alınıp Adli Tıp Kurumu'na götürüleceğine dikkat çeken Epözdemir, "Burada DNA'lara bakılacak. Biyolojik ve kimyasal işlemler yapılacak" dedi.Epözdemir, cesede çok kapsamlı işlem yapılmasını gerektiğinin altına çizdi.Cesedin diş, saç ve sırt kemiklerinden DNA alınacağını ifade eden Epözdemir, işlemlerin ardından tekrar mezara konulacağını açıkladı.Epözdemir, ailenin kuşkularının giderilmesinin ifade edip sağlıklı bir sonuç tespit edilememesi durumunda kamu vicdanının rahatsız olacağını belirtti.Cem Garipoğlu ne zaman, neden öldü?Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra197 gün boyunca kaçtı. 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu, 18 Kasım 2011’deki yargılama sonucunda mahkûm edildi. Ancak, 10 Ekim 2014'te Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etti.Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açıldı?Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar verdi.Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede?Garipoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karacaahmet Mezarlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan İstanbul'un en büyük ve aynı zamanda en eski mezarlığı olarak biliniyor.Cem Garipoğlu kimdir?Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Adana nüfusuna kayıtlı, ancak İstanbul doğumlu.Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, uzun yıllar yaşayan Garipoğlu Ailesi, burada çiftçilikten sonra bazı sanayi tesisleri de kurdu. Bu arada amca Hayyam Garipoğlu işlerini geliştirdi ve halen tutuklu olan Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu ile birlikte uzun yıllar önce İstanbul'a naklettiler.Cem Garipoğlu, Adana'nın Ceyhan nüfusunda 29 Ekim 1991 doğumlu olarak gözüküyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem garipoğlu kimdir, cem garipoğlu mezarı nerede, cem garipoğlu ailesi kimdir, cem garipoğlu mezarı açıldı mı, cem garipoğlu'nun mezarı neden açılacak