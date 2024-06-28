https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/milli-yaris-pilotu-seda-kacan-avrupa-sampiyonu-olan-ilk-kadin-pilot-oldu-1085319851.html
Milli yarış pilotu Seda Kaçan, Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu
Milli yarış pilotu Seda Kaçan, Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu
Sputnik Türkiye
TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda takımı TEXACO® Team AMS ile DSG kategorisinde yarışan Seda Kaçan, bitime bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Kaçan... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T12:42+0300
2024-06-28T12:42+0300
2024-06-28T12:42+0300
spor
yarış
şampiyon
seda kaçan
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TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden tek kadın pilot olan Seda Kaçan tarihi bir başarıya imza attı. Kaçan, bitime bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi ve Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu.Şampiyonluğu garantilenen Kaçan şu değerlendirmede bulundu: “Motor sporları kariyerime başlarken kendime belirlediğim bir büyük hedefe daha ulaştım. Şampiyonada mücadele eden tek kadın pilot olarak bu şampiyonluk benim için çok anlamlı. Hem ülkemizi hem de kadınları gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yolda ilk andan itibaren bana desteklerini esirgemeyen başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere tüm sponsorlarıma teşekkür ediyorum.”Kaçan'ın tarihi başarıları30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan ilk ve tek kadın sporcuTürkiye Pist Şampiyonası tarihinde yarış kazanan ilk ve tek kadın sporcuTürkiye’yi yurt dışında pistlerde temsil eden ilk ve tek kadın sporcu
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yarış, şampiyon, seda kaçan
yarış, şampiyon, seda kaçan
Milli yarış pilotu Seda Kaçan, Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu
TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda takımı TEXACO® Team AMS ile DSG kategorisinde yarışan Seda Kaçan, bitime bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Kaçan aynı zamanda Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu.
TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden tek kadın pilot olan Seda Kaçan tarihi bir başarıya imza attı.
Kaçan, bitime bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi ve Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu.
Şampiyonluğu garantilenen Kaçan şu değerlendirmede bulundu:
“Motor sporları kariyerime başlarken kendime belirlediğim bir büyük hedefe daha ulaştım. Şampiyonada mücadele eden tek kadın pilot olarak bu şampiyonluk benim için çok anlamlı. Hem ülkemizi hem de kadınları gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yolda ilk andan itibaren bana desteklerini esirgemeyen başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere tüm sponsorlarıma teşekkür ediyorum.”
Kaçan'ın tarihi başarıları
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