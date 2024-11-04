https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-mardin-ve-batman-belediyelerine-kayyum-atandi-1089988627.html

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T07:36+0300

2024-11-04T07:36+0300

2024-11-04T08:03+0300

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İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti belediyelerine kayyum atandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan bilgilendirme metni şöyle:Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması:1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk:Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük:Gülistan Sönük, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Batman Valisi Ekrem Canalp, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Batman Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.3. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan:Mehmet Karayılan, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Şanlıurfa Valiliği tarafından Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atadı.Polisler, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı. Kayyum kararının, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'e bildirildiği ifade edildi.Mardi̇n vali̇li̇ği̇nden açiklamaMardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/corumdaki-patlamada-hasar-alan-evin-ici-goruntulendi-1089987279.html

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