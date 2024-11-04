Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-mardin-ve-batman-belediyelerine-kayyum-atandi-1089988627.html
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T07:36+0300
2024-11-04T08:03+0300
politika
kayyum
vali
batman
batman
batman
batman valiliği
mardin
mardin valiliği
ahmet türk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087153977_5:0:896:501_1920x0_80_0_0_d292b54d569143591244f1f0efb55504.jpg
İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti belediyelerine kayyum atandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan bilgilendirme metni şöyle:Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması:1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk:Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük:Gülistan Sönük, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Batman Valisi Ekrem Canalp, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Batman Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.3. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan:Mehmet Karayılan, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Şanlıurfa Valiliği tarafından Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atadı.Polisler, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı. Kayyum kararının, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'e bildirildiği ifade edildi.Mardi̇n vali̇li̇ği̇nden açiklamaMardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/corumdaki-patlamada-hasar-alan-evin-ici-goruntulendi-1089987279.html
batman
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087153977_116:0:784:501_1920x0_80_0_0_2c64f61de72030f698625fdc85772ad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayyum, vali, batman, batman, batman, batman valiliği, mardin, mardin valiliği, ahmet türk
kayyum, vali, batman, batman, batman, batman valiliği, mardin, mardin valiliği, ahmet türk

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

07:36 04.11.2024 (güncellendi: 08:03 04.11.2024)
© AApolis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atanırken, Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.
İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti belediyelerine kayyum atandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan bilgilendirme metni şöyle:
Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması:
1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk:
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı KOBANİ davasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası alması,
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılamasının devam etmesi,
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/7685 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle;
Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.
2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük:
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/70 esas sayılı dosyasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması,
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/14816 esas sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan devam eden soruşturması,
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/7894 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan devam eden soruşturma nedeniyle;
Gülistan Sönük, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Batman Valisi Ekrem Canalp, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Batman Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.
3. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan:
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/136 esas sayılı dosyasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması,
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/466 esas sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle;
Mehmet Karayılan, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Şanlıurfa Valiliği tarafından Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.
İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atadı.
Polisler, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı. Kayyum kararının, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'e bildirildiği ifade edildi.

Mardi̇n vali̇li̇ği̇nden açiklama

Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00'den 14 Kasım saat 07.00'ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."
Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasında hasar gören evlerden biri cep telefonu ile görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
MULTİMEDYA
Çorum'daki patlamada hasar alan evin içi görüntülendi
02:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала