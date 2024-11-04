Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:36 04.11.2024 (güncellendi: 08:03 04.11.2024)
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İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atanırken, Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.
İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti belediyelerine kayyum atandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan bilgilendirme metni şöyle:
Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması:
1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk:
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı KOBANİ davasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası alması,
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılamasının devam etmesi,
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/7685 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle;
Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.
2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük:
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/70 esas sayılı dosyasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması,
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/14816 esas sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan devam eden soruşturması,
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/7894 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan devam eden soruşturma nedeniyle;
Gülistan Sönük, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Batman Valisi Ekrem Canalp, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Batman Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.
3. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan:
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/136 esas sayılı dosyasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması,
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/466 esas sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle;
Mehmet Karayılan, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Şanlıurfa Valiliği tarafından Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.
İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atadı.
Polisler, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı. Kayyum kararının, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'e bildirildiği ifade edildi.
Mardi̇n vali̇li̇ği̇nden açiklama
Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00'den 14 Kasım saat 07.00'ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."