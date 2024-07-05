https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefa-duyurdu-merih-demiralin-cezasi-belli-oldu-1085561324.html
UEFA duyurdu: Merih Demiral'ın cezası belli oldu, TFF CAS'a gidiyor
UEFA duyurdu: Merih Demiral'ın cezası belli oldu, TFF CAS'a gidiyor
Sputnik Türkiye
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T13:37+0300
2024-07-05T13:37+0300
2024-07-05T13:50+0300
spor
merih demiral
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UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçında eliyle bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Karar Türk taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.TFF'nin savunması dikkate alınmadıTürkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kurulu'na gönderdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın hareketinin siyasi bir anlam taşımadığını ve bozkurt işaretinin Türk kültürünün bin yıllık bir simgesi olduğunu savunarak UEFA'ya detaylı bir savunma dosyası sunmuştu. Ancak UEFA, bu savunmayı dikkate almayarak ceza kararını onayladı.TFF: Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruzBu kararın ardından Merih Demiral ve Türkiye Futbol Federasyonu konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/tff-merih-demiral-icin-hazirlanan-savunma-dosyasini-uefaya-gonderdi-1085560789.html
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UEFA duyurdu: Merih Demiral'ın cezası belli oldu, TFF CAS'a gidiyor
13:37 05.07.2024 (güncellendi: 13:50 05.07.2024)
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. TFF, CAS'a gidiyor.
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçında eliyle bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Karar Türk taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.
TFF'nin savunması dikkate alınmadı
Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kurulu'na gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın hareketinin siyasi bir anlam taşımadığını ve bozkurt işaretinin Türk kültürünün bin yıllık bir simgesi olduğunu savunarak UEFA'ya detaylı bir savunma dosyası sunmuştu. Ancak UEFA, bu savunmayı dikkate almayarak ceza kararını onayladı.
TFF: Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz
Bu kararın ardından Merih Demiral ve Türkiye Futbol Federasyonu konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme kararı aldı.