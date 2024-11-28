https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-dolar-iddialarina-sorusturma-baslatildi-1090920976.html
Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Son günlerde sahte dolarların piyasaya sürülmeye çalışıldığına yönelik haberler yer alıyor. 50-100 dolarlık sahte banknotların para sayma makinelerinden bile... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T11:36+0300
2024-11-28T11:36+0300
2024-11-28T13:05+0300
türkiye
sahte dolar
soruşturma
makine
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Türkiye, piyasalarda dönen sahte dövizleri konuşuyor. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte dolarları ATM'ler ve para sayma makineleri de ayırt edemiyor. Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.Piyasada sahte döviz paniği arttı: Merkez Bankası'ndan son dakika açıklamasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada artan banknot sahteciliğiyle ilgili açıklama yaptı.İstanbul'da ele geçirildiMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin euro, üzerinde euro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/tapu-islemlerinde-bu-degisiklik-zorunlu-olacak-1-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-1090915901.html
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sahte dolar, soruşturma, makine, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
sahte dolar, soruşturma, makine, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
11:36 28.11.2024 (güncellendi: 13:05 28.11.2024)
Son günlerde sahte dolarların piyasaya sürülmeye çalışıldığına yönelik haberler yer alıyor. 50-100 dolarlık sahte banknotların para sayma makinelerinden bile geçtiği ifade edilirken bazı döviz büroları alarma geçerek dolar alımlarını durdurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dolar iddialarıyla ilgili harekete geçerek soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı.
Türkiye, piyasalarda dönen sahte dövizleri konuşuyor. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte dolarları ATM'ler ve para sayma makineleri de ayırt edemiyor. Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.
Piyasada sahte döviz paniği arttı: Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada artan banknot sahteciliğiyle ilgili açıklama yaptı.
İstanbul'da ele geçirildi
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.
Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin euro, üzerinde euro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.