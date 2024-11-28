https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-dolar-iddialarina-sorusturma-baslatildi-1090920976.html

Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı

Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Son günlerde sahte dolarların piyasaya sürülmeye çalışıldığına yönelik haberler yer alıyor. 50-100 dolarlık sahte banknotların para sayma makinelerinden bile... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T11:36+0300

2024-11-28T11:36+0300

2024-11-28T13:05+0300

türkiye

sahte dolar

soruşturma

makine

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090903025_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2048579c38107894e419d9a797bfb6a1.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Türkiye, piyasalarda dönen sahte dövizleri konuşuyor. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte dolarları ATM'ler ve para sayma makineleri de ayırt edemiyor. Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.Piyasada sahte döviz paniği arttı: Merkez Bankası'ndan son dakika açıklamasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada artan banknot sahteciliğiyle ilgili açıklama yaptı.İstanbul'da ele geçirildiMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin euro, üzerinde euro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/tapu-islemlerinde-bu-degisiklik-zorunlu-olacak-1-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-1090915901.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahte dolar, soruşturma, makine, istanbul cumhuriyet başsavcılığı