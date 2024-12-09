https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ehliyet-yas-siniri-dusuruldu-artik-daha-erken-arac-kullanilabilecek-1091335731.html

Ehliyet yaş sınırı düşürüldü: Artık daha erken araç kullanılabilecek

Ehliyet yaş sınırı düşürüldü: Artık daha erken araç kullanılabilecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yeni yapılan düzenlemeyle sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ehliyette yaş sınırı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T20:16+0300

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türkiye

ehliyet

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b sınıfı ehliyet

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırı 2 yıl aşağı çekildi.9 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24’e düşürüldü. A2, B, BE, C1, C1E, F, G sınıfı ehliyette 18 yaş sınırı, A sınıfı ehliyette 20 yaş sınırı, C, CE, D1, D1E sınıfı ehliyette 21 yaş sınırı ve DE sınıfı ehliyette 24 yaş sınırı devam edecek.Yeni gelen kararla M sınıfı (16 yaş) ehliyeti olanlar motorlu bisikletler (moped), azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen, motor gücü 50 cc veya daha az olan iki ya da üç tekerlekli motorlu araçlar ve elektrikli scooterlar kullanabilecek. A1 Sınıfı (16 yaş) ehliyeti olanlar motor hacmi 125 cc’yi geçmeyen, azami gücü 11 kW’ı aşmayan ve güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg’ı geçmeyen motosikletler ve 3 tekerlekli motorlu araçlar (güç sınırı 15 kW) sürebilecek. B1 Sınıfı (16 yaş) ehliyeti olanlar dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW’ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg’ı geçmeyen araçlar, genelde şehir içinde kullanılan küçük, hafif motorlu araçlara binebilecek. D Sınıfı (24 yaş) ehliyeti olanlar otobüsler (sürücü dahil 16'dan fazla oturma yeri olan motorlu araçlar), ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçlar ve çoğunlukla şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar kullanılabilecek. Resmi gazete kararıyla 80 yaş üzeri sürücülerin sağlık kontrollerinin sıklığı 2 yıla düşürüldü. 65 yaşı geçen sürücülerin ise yenileme süresinin 3 yıl olarak sabit kaldığı açıklandı.

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