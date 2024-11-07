https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yurt-disina-cikista-basili-harc-pulu-donemi-sona-eriyor-yeni-yildan-itibaren-gecerli-1090138340.html
Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' dönemi sona eriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli
Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' dönemi sona eriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli
Sputnik Türkiye
Havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T15:09+0300
2024-11-07T15:09+0300
2024-11-07T15:09+0300
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Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.Yurt dışına çıkış harç pulu tarih oluyorDüzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk Lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/yeni-yil-icin-uzun-tatil-firsatlari-belli-oldu-2025-resmi-tatiller-takvimi-listesi-1089878893.html
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yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, harç pulu, harç
yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, harç pulu, harç
Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' dönemi sona eriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli
Havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak.
Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.
Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.
Yurt dışına çıkış harç pulu tarih oluyor
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk Lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.
Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.