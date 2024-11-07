https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yurt-disina-cikista-basili-harc-pulu-donemi-sona-eriyor-yeni-yildan-itibaren-gecerli-1090138340.html

Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' dönemi sona eriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli

Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' dönemi sona eriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli

Sputnik Türkiye

Havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T15:09+0300

2024-11-07T15:09+0300

2024-11-07T15:09+0300

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harç pulu

harç

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Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.Yurt dışına çıkış harç pulu tarih oluyorDüzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk Lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/yeni-yil-icin-uzun-tatil-firsatlari-belli-oldu-2025-resmi-tatiller-takvimi-listesi-1089878893.html

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yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, harç pulu, harç