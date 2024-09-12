https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/miss-turkey-2024-birincisi-belli-oldu-idil-bilgen-guzellik-kralicesi-secildi-1087932096.html
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu: İdil Bilgen güzellik kraliçesi seçildi
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu: İdil Bilgen güzellik kraliçesi seçildi
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın birincisi açıklandı. Dün gece gerçekleştirilen final gecesinde, 24 yaşındaki tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T09:54+0300
2024-09-12T09:54+0300
2024-09-12T09:54+0300
yaşam
miss turkey 2024
idil bilgen
cemre ülker
miss turkey
güzellik
güzellik yarışması
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Miss Turkey 2024 yarışması dün gece gerçekleşti. Güzellik yarışmasının finalinde toplamda 20 finalist arasından, Türkiye'nin en güzel kızı unvanına sahip olan kişi, 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu.Miss Turkey yarışmasında jüri koltuğunda Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski Türkiye güzelleri oturdu.20 finalist arasından en güzeli seçildi20 finalistin yarıştığı Miss Turkey 2024'te, tacı 1.80 boyundaki İdil Bilgen aldı. İleride yapılacak olan Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan İdil Bilgen'i yarışmada ikinci olan Cemre Ülker takip etti.İdil Bilgen kimdir?2024 güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyundadır.Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen tacını, Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı. Bilgin, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek.Tacı devralan güzel, ''Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim? Bilmiyordum. Şansımı denedim. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' dedi.Yarışmanın ikincilik unvanını Cemre Ülker aldı. 23 yaşındaki Ülker, Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/miss-turkey-2024-finalistleri-belli-oldu-tarihinde-ilk-kez-30-yasa-kadar-adaylar-secildi-1087708584.html
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Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu: İdil Bilgen güzellik kraliçesi seçildi
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın birincisi açıklandı. Dün gece gerçekleştirilen final gecesinde, 24 yaşındaki tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen birincilik tacını aldı. Bilgen, Türkiye'yi Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil edecek.
Miss Turkey 2024 yarışması dün gece gerçekleşti. Güzellik yarışmasının finalinde toplamda 20 finalist arasından, Türkiye'nin en güzel kızı unvanına sahip olan kişi, 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu.
Miss Turkey yarışmasında jüri koltuğunda Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski Türkiye güzelleri oturdu.
20 finalist arasından en güzeli seçildi
20 finalistin yarıştığı Miss Turkey 2024'te, tacı 1.80 boyundaki İdil Bilgen aldı. İleride yapılacak olan Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan İdil Bilgen'i yarışmada ikinci olan Cemre Ülker takip etti.
2024 güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyundadır.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen tacını, Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı. Bilgin, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek.
Tacı devralan güzel, ''Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim? Bilmiyordum. Şansımı denedim. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' dedi.
Yarışmanın ikincilik unvanını Cemre Ülker aldı. 23 yaşındaki Ülker, Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil edecek.