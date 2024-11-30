https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/resmi-gazetede-yayimlandi-bekcilere-ust-arama-yetkisi-elle-arama-yapabilecekler-1090999343.html
Resmi Gazete'de yayımlandı, bekçilere üst arama yetkisi: Elle arama yapabilecekler
Resmi Gazete'de yayımlandı, bekçilere üst arama yetkisi: Elle arama yapabilecekler
Sputnik Türkiye
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte yetkisiz çakar kullanımına verilen ceza 96 bin liraya... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T07:25+0300
2024-11-30T07:25+0300
2024-11-30T07:25+0300
türkiye
bekçi
çakar
ruhsatsız silahlar
resmi gazete
arama
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Bekçilerin görevleri ve yetkileri ile ilgili önemli gelişme yaşandı. İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.Ayrıca yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı. Yasayla birlikte ateşli silahların bazı parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/7lik-uyari-yapmisti-antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-dikkat-ederseniz-diyerek-fay-hattini-1090998134.html
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bekçi, çakar, ruhsatsız silahlar, resmi gazete, arama
bekçi, çakar, ruhsatsız silahlar, resmi gazete, arama
Resmi Gazete'de yayımlandı, bekçilere üst arama yetkisi: Elle arama yapabilecekler
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte yetkisiz çakar kullanımına verilen ceza 96 bin liraya yükseltilirken bekçilere de üst arama izni verildi. Yasayla birlikte bekçiler, başkasının yaşamını tehlikeye atabilecek bir eşya bulunduğundan şüphelenilmesi durumunda elle arama yapabilecek.
Bekçilerin görevleri ve yetkileri ile ilgili önemli gelişme yaşandı. İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.
Ayrıca yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı. Yasayla birlikte ateşli silahların bazı parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.