https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/resmi-gazetede-yayimlandi-bekcilere-ust-arama-yetkisi-elle-arama-yapabilecekler-1090999343.html

Resmi Gazete'de yayımlandı, bekçilere üst arama yetkisi: Elle arama yapabilecekler

Resmi Gazete'de yayımlandı, bekçilere üst arama yetkisi: Elle arama yapabilecekler

Sputnik Türkiye

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte yetkisiz çakar kullanımına verilen ceza 96 bin liraya... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T07:25+0300

2024-11-30T07:25+0300

2024-11-30T07:25+0300

türkiye

bekçi

çakar

ruhsatsız silahlar

resmi gazete

arama

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Bekçilerin görevleri ve yetkileri ile ilgili önemli gelişme yaşandı. İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.Ayrıca yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı. Yasayla birlikte ateşli silahların bazı parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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bekçi, çakar, ruhsatsız silahlar, resmi gazete, arama