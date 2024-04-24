https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/saadettin-saran-katar-vatandasligina-basvurdum-1083095690.html
Saadettin Saran: Katar vatandaşlığına başvurdum
Saadettin Saran: Katar vatandaşlığına başvurdum
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran katıldığı bir canlı yayında Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bir dahaki yayın... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T11:11+0300
2024-04-24T11:11+0300
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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Fenerbahçe başkanlığını uzun zamandır hayal ettiğini belirten Saran, "Çünkü iyi yapacağıma inanıyordum hala da inanıyorum tabii ki. Ali beyin şeffaflığı sayesinde ekim ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve şunu iddia ediyorum sadece Fenerbahçe’nin değil Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuştu."Sizce ihaleyi neden siz kazanamadınız?" sorusuna ise Saran, "Orada çok farklı dengeler var ama biz bir dahaki ihaleye çok güçlü hazırlanıyoruz. Ben Katar vatandaşlığına başvurdum" yanıtını verdi.
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saadettin saran, fenerbahçe, katar, yayın, futbol
saadettin saran, fenerbahçe, katar, yayın, futbol
Saadettin Saran: Katar vatandaşlığına başvurdum
11:11 24.04.2024 (güncellendi: 11:12 24.04.2024)
Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran katıldığı bir canlı yayında Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bir dahaki yayın ihalesine çok güçlü hazırlanıyoruz. Katar vatandaşlığına başvurdum" dedi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe başkanlığını uzun zamandır hayal ettiğini belirten Saran, "Çünkü iyi yapacağıma inanıyordum hala da inanıyorum tabii ki. Ali beyin şeffaflığı sayesinde ekim ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve şunu iddia ediyorum sadece Fenerbahçe’nin değil Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuştu.
"Sizce ihaleyi neden siz kazanamadınız?" sorusuna ise Saran, "Orada çok farklı dengeler var ama biz bir dahaki ihaleye çok güçlü hazırlanıyoruz. Ben Katar vatandaşlığına başvurdum" yanıtını verdi.