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Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk basınının önde gelen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu'nun vefatı, medya... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T07:53+0300
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Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güneri ağabeyi kaybettik" mesajını duyurdu.Güneri Cıvaoğlu neden öldü?Yemek yemek üzerine bir restorana giden Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düşmüştü. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı. Hızla Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Güneri Cıvaoğlu kimdir?30 Temmuz 1939'da Ankara'da doğan Güneri Cıvaoğlu, gazetecilik, televizyonculuk ve hukuk alanında önemli başarılara imza attı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken gazeteciliğe başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak ilk adımlarını attı.TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer alan Cıvaoğlu, Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve Güneş gazetesinin ortakları arasında yer aldı. 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparken, Show TV'de yöneticilik görevini üstlendi.1996'dan itibaren Milliyet gazetesinin başyazarı olan Cıvaoğlu, aynı zamanda Kanal D'de ana haber bülteni ve "Şeffaf Oda" gibi popüler programları sundu. Televizyon programcılığı kariyeri boyunca "Durum" başlıklı programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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ölüm, öldü, güneri cıvaoğlu, yaş
ölüm, öldü, güneri cıvaoğlu, yaş

Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

07:53 01.10.2024 (güncellendi: 08:09 01.10.2024)
© İHAGüneri Cıvaoğlu
Güneri Cıvaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA
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Türk basınının önde gelen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu'nun vefatı, medya dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı. Peki, Güneri Cıvaoğlu kimdir?
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güneri ağabeyi kaybettik" mesajını duyurdu.

Güneri Cıvaoğlu neden öldü?

Yemek yemek üzerine bir restorana giden Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düşmüştü. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı. Hızla Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da doğan Güneri Cıvaoğlu, gazetecilik, televizyonculuk ve hukuk alanında önemli başarılara imza attı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken gazeteciliğe başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak ilk adımlarını attı.
TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer alan Cıvaoğlu, Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve Güneş gazetesinin ortakları arasında yer aldı. 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparken, Show TV'de yöneticilik görevini üstlendi.
1996'dan itibaren Milliyet gazetesinin başyazarı olan Cıvaoğlu, aynı zamanda Kanal D'de ana haber bülteni ve "Şeffaf Oda" gibi popüler programları sundu. Televizyon programcılığı kariyeri boyunca "Durum" başlıklı programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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