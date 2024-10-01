https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/guneri-civaoglu-son-hali-guneri-civaoglu-oldumu-guneri-civaoglu-saglik-durumu-guneri-civaoglu-kim-1088636148.html

Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk basınının önde gelen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu'nun vefatı, medya... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T07:53+0300

2024-10-01T07:53+0300

2024-10-01T08:09+0300

ölüm

öldü

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güneri cıvaoğlu

yaş

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Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güneri ağabeyi kaybettik" mesajını duyurdu.Güneri Cıvaoğlu neden öldü?Yemek yemek üzerine bir restorana giden Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düşmüştü. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı. Hızla Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Güneri Cıvaoğlu kimdir?30 Temmuz 1939'da Ankara'da doğan Güneri Cıvaoğlu, gazetecilik, televizyonculuk ve hukuk alanında önemli başarılara imza attı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken gazeteciliğe başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak ilk adımlarını attı.TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer alan Cıvaoğlu, Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve Güneş gazetesinin ortakları arasında yer aldı. 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparken, Show TV'de yöneticilik görevini üstlendi.1996'dan itibaren Milliyet gazetesinin başyazarı olan Cıvaoğlu, aynı zamanda Kanal D'de ana haber bülteni ve "Şeffaf Oda" gibi popüler programları sundu. Televizyon programcılığı kariyeri boyunca "Durum" başlıklı programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-dedi-okullar-bile-tatil-edildi-17-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-1088634793.html

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ölüm, öldü, güneri cıvaoğlu, yaş