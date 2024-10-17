https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kredi-kartindan-750-tllik-kesintiyle-ilgili-yeni-gelisme-savunma-payi-alinmayacak-1089346749.html

Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle ilgili yeni gelişme: Katkı payı alınmayacak

Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle ilgili yeni gelişme: Katkı payı alınmayacak

Sputnik Türkiye

100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu kesintisi öngören kanun teklifinin görüşmelerinin... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T15:42+0300

2024-10-17T15:42+0300

2024-10-17T16:51+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna kaynak sağlamak amacıyla Meclis'e getirilen 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınmasının da yer aldığı tartışmalı teklifin görüşmelerinin ertlenmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.AK Parti kaynakları, Savunma Sanayii Fonu'na kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelenmişti. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacağının gündeme gelmesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Kredi kartlarından alınması planlanan katılım payı teklifinin ardından kart sahipleri limitlerini düşürmeye başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-simsek-canli-yayinda-konustu-ozellestirme-idaresi-kamu-araclarinin-satisina-baslayacak-1089237162.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı, kredi kartı 750 tl ne zaman, kredi kartı 750 tl ne zaman kesilecek, kredi kartı 750 tl iptal, kredi kartı 750 tl iptal mi