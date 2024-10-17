https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kredi-kartindan-750-tllik-kesintiyle-ilgili-yeni-gelisme-savunma-payi-alinmayacak-1089346749.html
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle ilgili yeni gelişme: Katkı payı alınmayacak
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle ilgili yeni gelişme: Katkı payı alınmayacak
Sputnik Türkiye
100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu kesintisi öngören kanun teklifinin görüşmelerinin... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T15:42+0300
2024-10-17T15:42+0300
2024-10-17T16:51+0300
ekonomi
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kredi kartı
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Savunma Sanayii Destekleme Fonuna kaynak sağlamak amacıyla Meclis'e getirilen 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınmasının da yer aldığı tartışmalı teklifin görüşmelerinin ertlenmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.AK Parti kaynakları, Savunma Sanayii Fonu'na kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelenmişti. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacağının gündeme gelmesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Kredi kartlarından alınması planlanan katılım payı teklifinin ardından kart sahipleri limitlerini düşürmeye başlamıştı.
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Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle ilgili yeni gelişme: Katkı payı alınmayacak
15:42 17.10.2024 (güncellendi: 16:51 17.10.2024)
100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu kesintisi öngören kanun teklifinin görüşmelerinin ertelenmesi üzerine yeni bir karar alındı. AK Parti kaynakları, yeni düzenlemede kredi kartından kesinti maddesinin olmayacağını açıkladı.
Savunma Sanayii Destekleme Fonuna kaynak sağlamak amacıyla Meclis'e getirilen 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınmasının da yer aldığı tartışmalı teklifin görüşmelerinin ertlenmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti kaynakları, Savunma Sanayii Fonu'na kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelenmişti. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacağının gündeme gelmesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Kredi kartlarından alınması planlanan katılım payı teklifinin ardından kart sahipleri limitlerini düşürmeye başlamıştı.