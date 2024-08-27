https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/oyuncu-sevil-ustekin-hayatini-kaybetti-1087326359.html

Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T15:55+0300

2024-08-27T15:55+0300

2024-08-27T16:18+0300

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'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi.Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.Sevil Üstekin kimdir?Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde oynadı.

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