https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/oyuncu-sevil-ustekin-hayatini-kaybetti-1087326359.html
Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T15:55+0300
2024-08-27T15:55+0300
2024-08-27T16:18+0300
yaşam
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'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi.Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.Sevil Üstekin kimdir?Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde oynadı.
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sevil üstekin, sevil üstekin öldü mü, sevil üstekin kimdir, sevil üstekin filmleri
sevil üstekin, sevil üstekin öldü mü, sevil üstekin kimdir, sevil üstekin filmleri
Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
15:55 27.08.2024 (güncellendi: 16:18 27.08.2024)
Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti.
'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi.
Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.
'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde oynadı.