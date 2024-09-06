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Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinde, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi gerçek mermiyle başından vuruldu... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T16:41+0300
2024-09-06T17:54+0300
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Filistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria’nın Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulduğunu duyurdu. WAFA’nın haberine göre, Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nablus’taki Rafiada Hastanesi Müdürü Fouad Nafaa konuya ilişkin açıklamasında, aktivist kadının başından yaralandığını ve hastaneye getirildiğinde durumunun kritik olduğunu söyledi.İsrail ordusu, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.Dışişleri Bakanlığı: 'Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz' Türk Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildiABD Dışişleri Bakanlığı: 'Eygi'nin nasıl öldüğüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz'ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Miller, İsrail ile ilgili bir ifadenin geçmediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz. Amerikan vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir önceliğimiz yok."
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Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti

16:41 06.09.2024 (güncellendi: 17:54 06.09.2024)
© İHA-AW282353Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İHA-AW282353
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Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinde, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi gerçek mermiyle başından vuruldu. Eygi hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria’nın Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulduğunu duyurdu.
WAFA’nın haberine göre, Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nablus’taki Rafiada Hastanesi Müdürü Fouad Nafaa konuya ilişkin açıklamasında, aktivist kadının başından yaralandığını ve hastaneye getirildiğinde durumunun kritik olduğunu söyledi.
İsrail ordusu, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı: 'Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz'

Türk Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi

ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Eygi'nin nasıl öldüğüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Miller, İsrail ile ilgili bir ifadenin geçmediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz. Amerikan vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir önceliğimiz yok."
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