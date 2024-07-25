https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-sgkye-en-fazla-borcu-olan-5-belediyeyi-acikladi-1086206041.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T16:06+0300

2024-07-25T16:06+0300

2024-07-25T16:08+0300

politika

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

sgk

prim borcu

ankara büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

adana büyükşehir belediyesi

izmir büyükşehir belediyesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK'ye olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri millete aktarma ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltme gereği duyduklarını belirtti.SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67.7'si tek başına CHP’li belediyelere ait" ifadesini kullandı.SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:Bakan Işıkhan, açıklamasında 'İşte en borçlu 5 belediye' ifadeleriyle, şu verileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-isikhandan-sgk-borcu-olan-belediyelerle-ilgili-aciklama-tum-adimlari-atmaya-kararliyiz-1086174967.html

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