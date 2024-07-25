https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-sgkye-en-fazla-borcu-olan-5-belediyeyi-acikladi-1086206041.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T16:06+0300
2024-07-25T16:06+0300
2024-07-25T16:08+0300
politika
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
sgk
prim borcu
ankara büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
adana büyükşehir belediyesi
izmir büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK'ye olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri millete aktarma ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltme gereği duyduklarını belirtti.SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67.7'si tek başına CHP’li belediyelere ait" ifadesini kullandı.SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:Bakan Işıkhan, açıklamasında 'İşte en borçlu 5 belediye' ifadeleriyle, şu verileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-isikhandan-sgk-borcu-olan-belediyelerle-ilgili-aciklama-tum-adimlari-atmaya-kararliyiz-1086174967.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_d1eb50d2d7f41c9365de0311a50a3dfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, sgk, prim borcu, ankara büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), adana büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediyesi, şişli belediyesi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, sgk, prim borcu, ankara büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), adana büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediyesi, şişli belediyesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı
16:06 25.07.2024 (güncellendi: 16:08 25.07.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK'ye olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri millete aktarma ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltme gereği duyduklarını belirtti.
SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67.7'si tek başına CHP’li belediyelere ait" ifadesini kullandı.
SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:
Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon lirayken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.
Bakan Işıkhan, açıklamasında 'İşte en borçlu 5 belediye' ifadeleriyle, şu verileri paylaştı:
1.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 5.7 milyar lira,
2.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5.3 milyar lira,
3.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3.3 milyar lira,
4.
Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira
5.
Şişli Belediyesi 1.8 milyar lira."