https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-tusas-saldirisindaki-kadin-teroristin-de-pkkli-oldugunu-acikladi-1089616391.html
TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti
TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin de PKK'lı olduğunu belirterek kimliğini açıkladı. Kadın saldırganın Mine Sevjin Alçiçek olduğu... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T14:41+0300
2024-10-24T14:41+0300
2024-10-24T15:50+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
tusaş
tusaş terör saldırısı
hdp
kadın
terörist
pkk
kimlik
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Türkiye'yi sarsan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki kadın teröristin kimliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: HDP Merkez İlçe Eş Başkanı çıktıÖldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in, 2015 yılında Hakkari HDP Merkez İlçe Eş Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.TUSAŞ saldırısındaki terörist isimleri neler? Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in yanı sıra TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliğinin ise 'Rojger kod adlı Ali Örek olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-saldirisini-duzenleyen-saldirganin-kimligi-belli-oldu-rojger-kod-adli-ali-orek-1089608748.html
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TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti
14:41 24.10.2024 (güncellendi: 15:50 24.10.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin de PKK'lı olduğunu belirterek kimliğini açıkladı. Kadın saldırganın Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Türk medyası, Mine Sevjin Alçiçek'in, 2015 yılında Hakkari HDP Merkez İlçe Eş Başkanı olarak görev yaptığı bilgisini paylaştı.
Türkiye'yi sarsan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki kadın teröristin kimliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
HDP Merkez İlçe Eş Başkanı çıktı
Öldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in, 2015 yılında Hakkari HDP Merkez İlçe Eş Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
TUSAŞ saldırısındaki terörist isimleri neler?
Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in yanı sıra TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliğinin ise 'Rojger kod adlı Ali Örek olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.