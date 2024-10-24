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TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti
TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin de PKK'lı olduğunu belirterek kimliğini açıkladı. Kadın saldırganın Mine Sevjin Alçiçek olduğu... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'yi sarsan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki kadın teröristin kimliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: HDP Merkez İlçe Eş Başkanı çıktıÖldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in, 2015 yılında Hakkari HDP Merkez İlçe Eş Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.TUSAŞ saldırısındaki terörist isimleri neler? Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in yanı sıra TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliğinin ise 'Rojger kod adlı Ali Örek olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-saldirisini-duzenleyen-saldirganin-kimligi-belli-oldu-rojger-kod-adli-ali-orek-1089608748.html
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TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti

14:41 24.10.2024 (güncellendi: 15:50 24.10.2024)
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin de PKK'lı olduğunu belirterek kimliğini açıkladı. Kadın saldırganın Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Türk medyası, Mine Sevjin Alçiçek'in, 2015 yılında Hakkari HDP Merkez İlçe Eş Başkanı olarak görev yaptığı bilgisini paylaştı.
Türkiye'yi sarsan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki kadın teröristin kimliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

HDP Merkez İlçe Eş Başkanı çıktı

Öldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in, 2015 yılında Hakkari HDP Merkez İlçe Eş Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

TUSAŞ saldırısındaki terörist isimleri neler?

Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in yanı sıra TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliğinin ise 'Rojger kod adlı Ali Örek olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TÜRKİYE
TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliği belli oldu: 'Rojger kod adlı Ali Örek'
12:15
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