https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-tusas-saldirisindaki-kadin-teroristin-de-pkkli-oldugunu-acikladi-1089616391.html

TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti

TUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendi: HDP detayı dikkat çekti

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin de PKK'lı olduğunu belirterek kimliğini açıkladı. Kadın saldırganın Mine Sevjin Alçiçek olduğu... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T14:41+0300

2024-10-24T14:41+0300

2024-10-24T15:50+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

tusaş

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hdp

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terörist

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kimlik

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Türkiye'yi sarsan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki kadın teröristin kimliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: HDP Merkez İlçe Eş Başkanı çıktıÖldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in, 2015 yılında Hakkari HDP Merkez İlçe Eş Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.TUSAŞ saldırısındaki terörist isimleri neler? Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in yanı sıra TUSAŞ saldırısını düzenleyen erkek saldırganın kimliğinin ise 'Rojger kod adlı Ali Örek olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-saldirisini-duzenleyen-saldirganin-kimligi-belli-oldu-rojger-kod-adli-ali-orek-1089608748.html

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