https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/msb-acikladi-yeni-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1085758995.html
MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre bedelli askerlik ücreti 2024 yılı için belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T12:02+0300
2024-07-11T12:02+0300
2024-07-11T12:47+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine atıfta bulundu. Bu genelgeye göre, 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarı 217 bin 871,04 TL olarak belirlendi.Başvurular başladı8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuru işlemleri başlamış bulunuyor. MSB, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/islam-memisten-altin-ve-dolar-icin-onemli-uyari-dananin-kuyrugubu-tarihte-kopacak-tedbir-alin-1085753821.html
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MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
12:02 11.07.2024 (güncellendi: 12:47 11.07.2024)
Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre bedelli askerlik ücreti 2024 yılı için belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217 bin 871 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bu, Ocak ayında belirlenen 182 bin 609 TL'lik ücretin ardından yapılan yeni düzenleme ile ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine atıfta bulundu. Bu genelgeye göre, 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarı 217 bin 871,04 TL olarak belirlendi.
8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuru işlemleri başlamış bulunuyor. MSB, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.