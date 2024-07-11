https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/msb-acikladi-yeni-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1085758995.html

MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre bedelli askerlik ücreti 2024 yılı için belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T12:02+0300

2024-07-11T12:02+0300

2024-07-11T12:47+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

askerlik

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

zorunlu askerlik

zorunlu askerlik

askerlik şubesi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine atıfta bulundu. Bu genelgeye göre, 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarı 217 bin 871,04 TL olarak belirlendi.Başvurular başladı8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuru işlemleri başlamış bulunuyor. MSB, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

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