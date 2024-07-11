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MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre bedelli askerlik ücreti 2024 yılı için belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine atıfta bulundu. Bu genelgeye göre, 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarı 217 bin 871,04 TL olarak belirlendi.Başvurular başladı8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuru işlemleri başlamış bulunuyor. MSB, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.
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bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak, bedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik ücreti 2024, bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik fiyatı, bedelli askerlik kaç gün, bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik celp tarihleri, askerlik celp, askerlik celp tarihleri 2024, celp zamanları 2024, bedelli askerlik celp zamanları 2024

MSB açıkladı: Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

12:02 11.07.2024 (güncellendi: 12:47 11.07.2024)
© AABedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre bedelli askerlik ücreti 2024 yılı için belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217 bin 871 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bu, Ocak ayında belirlenen 182 bin 609 TL'lik ücretin ardından yapılan yeni düzenleme ile ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine atıfta bulundu. Bu genelgeye göre, 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarı 217 bin 871,04 TL olarak belirlendi.

Başvurular başladı

8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuru işlemleri başlamış bulunuyor. MSB, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.
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