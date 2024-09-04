https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/fenomen-isimler-bugun-ilk-kez-hakim-karsisina-cikiyor-1087616933.html

Fenomen isimler bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Fenomen isimler bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Sputnik Türkiye

Kara para aklama, dolandırıcılık gibi bir çok suçtan haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T09:24+0300

2024-09-04T09:24+0300

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türkiye

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Türkiye'nin en çok konuştuğu sosyal medya fenomenleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Dilan ve Engin Polat 'kara para aklama' suçundan ilk kez hakim karşısına çıkacak"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık, bugün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Polat çiftinin 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.CANDAN KARDEŞLER DE HAKİM KARŞISINDADolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame kapsamında bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde yargılanmalarına başlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilan-ve-engin-polat-kara-para-aklama-sucundan-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1087581851.html

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