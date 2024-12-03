https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/milyonlari-ilgilendiren-5-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-ne-kadar-zam-alacak--1091096302.html

Milyonları ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Milyonları ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan kasım enflasyon verisiyle birlikte Ocak 2025 maaş zammına odaklandı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57 oldu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T10:53+0300

2024-12-03T10:53+0300

2024-12-03T11:07+0300

ekonomi

memur

memur zammı

emekli

emekli maaşı

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57'ye ulaştı. Kasım enflasyon oranıyla birlikte kümülatif zam oranı şekillense de nihai sonuç Aralık 2024 verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Şu anki oranlar SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak maaşlarına yapılacak artış için güçlü bir ipucu veriyor.Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: 5 aylık enflasyon farkı netleştiKasım ayında enflasyon aylık yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2.47, Eylül ayı için yüzde 2.97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2.24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14.57 oldu. Geriye kalan aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammı yüzde 14.57 oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4.15 olarak hesaplandı. 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde memur ve memur emeklisi için de yeni zam oranı yüzde 10.40 olarak gerçekleşti. En düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.837 TL oldu.En düşük emekli maaşı kaç TL olur?Hâlihazırda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Kasım ayı itibarıyla oluşan yüzde 14.56’lık farkla birlikte bu rakam, 14 bin 320 liraya çıkarabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aralik-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-kira-zammi--ne-kadar-kac-tl-oldu-1091094365.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur zammı, memur maaş zammı, memur maaş zammı ocak 2025, memur zammı 2025, memur ve emekli zammı 2025, memur ve emekliye zam, memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak, 5 aylık enflasyon, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, 5 aylık enflasyo farkı 2024, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu