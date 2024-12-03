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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/milyonlari-ilgilendiren-5-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-ne-kadar-zam-alacak--1091096302.html
Milyonları ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Milyonları ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan kasım enflasyon verisiyle birlikte Ocak 2025 maaş zammına odaklandı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57 oldu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:53+0300
2024-12-03T11:07+0300
ekonomi
memur
memur zammı
emekli
emekli maaşı
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57'ye ulaştı. Kasım enflasyon oranıyla birlikte kümülatif zam oranı şekillense de nihai sonuç Aralık 2024 verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Şu anki oranlar SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak maaşlarına yapılacak artış için güçlü bir ipucu veriyor.Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: 5 aylık enflasyon farkı netleştiKasım ayında enflasyon aylık yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2.47, Eylül ayı için yüzde 2.97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2.24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14.57 oldu. Geriye kalan aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammı yüzde 14.57 oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4.15 olarak hesaplandı. 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde memur ve memur emeklisi için de yeni zam oranı yüzde 10.40 olarak gerçekleşti. En düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.837 TL oldu.En düşük emekli maaşı kaç TL olur?Hâlihazırda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Kasım ayı itibarıyla oluşan yüzde 14.56’lık farkla birlikte bu rakam, 14 bin 320 liraya çıkarabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aralik-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-kira-zammi--ne-kadar-kac-tl-oldu-1091094365.html
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memur zammı, memur maaş zammı, memur maaş zammı ocak 2025, memur zammı 2025, memur ve emekli zammı 2025, memur ve emekliye zam, memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak, 5 aylık enflasyon, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, 5 aylık enflasyo farkı 2024, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu
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Milyonları ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

10:53 03.12.2024 (güncellendi: 11:07 03.12.2024)
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Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan kasım enflasyon verisiyle birlikte Ocak 2025 maaş zammına odaklandı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57 oldu. Zam oranları aralık ayı verisiyle netleşecek. En düşük emekli maaşı 14 bin 320 liraya yükselebilir. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş zammı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57'ye ulaştı. Kasım enflasyon oranıyla birlikte kümülatif zam oranı şekillense de nihai sonuç Aralık 2024 verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Şu anki oranlar SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak maaşlarına yapılacak artış için güçlü bir ipucu veriyor.

Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2.47, Eylül ayı için yüzde 2.97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2.24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14.57 oldu. Geriye kalan aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammı yüzde 14.57 oldu.
Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4.15 olarak hesaplandı. 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde memur ve memur emeklisi için de yeni zam oranı yüzde 10.40 olarak gerçekleşti.
En düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.837 TL oldu.

En düşük emekli maaşı kaç TL olur?

Hâlihazırda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Kasım ayı itibarıyla oluşan yüzde 14.56’lık farkla birlikte bu rakam, 14 bin 320 liraya çıkarabilir.
Kira zam oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
EKONOMİ
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
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