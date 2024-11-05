https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/bahceli-turkiye-demekten-asla-vazgecmiyoruz-1090038102.html

Bahçeli'den bir kez daha Öcalan çağrısı: 'Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım'

Bahçeli'den bir kez daha Öcalan çağrısı: 'Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki grup toplantısını hatırlattı ve 'Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-05T10:47+0300

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politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

abdullah öcalan

pkk

kayyum

batman

halfeti

mardin

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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Öcalan çağrısını yineledi ve "Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım." dedi.Bahçeli'den Öcalan açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

batman

halfeti

mardin

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