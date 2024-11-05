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Bahçeli'den bir kez daha Öcalan çağrısı: 'Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım'
Bahçeli'den bir kez daha Öcalan çağrısı: 'Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki grup toplantısını hatırlattı ve 'Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:47+0300
2024-11-05T10:47+0300
2024-11-05T10:56+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
abdullah öcalan
pkk
kayyum
batman
halfeti
mardin
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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Öcalan çağrısını yineledi ve "Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım." dedi.Bahçeli'den Öcalan açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Bahçeli'den bir kez daha Öcalan çağrısı: 'Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım'
10:47 05.11.2024 (güncellendi: 10:56 05.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki grup toplantısını hatırlattı ve 'Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım" dedi.
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Öcalan çağrısını yineledi ve "Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım." dedi.
Bahçeli'den Öcalan açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesap peşinde değiliz
Hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz
Tekrar soruyorum Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacak. Bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım.