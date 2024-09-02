https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasarayin-yildiz-ismi-kerem-akturkoglu-transfer-oluyor-11-milyon-euro-kazandiracak-1087562432.html
Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu transfer oluyor: 11 milyon euro kazandıracak
Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu transfer oluyor: 11 milyon euro kazandıracak
Sputnik Türkiye
25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. A Milli Takım kampından transfer görüşmeleri için Lizbon'a giden Aktürkoğlu, Benfica ile... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T22:22+0300
2024-09-02T22:22+0300
2024-09-02T22:31+0300
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Galatasaray'ın forvet ve sol beki Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oluyor.11 Milyon bonservis bedeli alacakSarı kırmızılı takımda adı Moskova takımları ile anılan Kerem Aktürkoğlu, 11 milyon bedelle Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. Deneyimli sol bek A Milli Takım kampından Lizbon'a gitti. Benfica transfer için hazırlanıyorSüper Lig'de 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol ve 42 asistlik katkı sağladı. Benfica transferi yetiştirmek için görüşmeleri hızlandırdı.Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Futbol hayatına 2011 yılında Gölcükspor altyapısında adım atan Kerem, ardından Hisareynspor ve İstanbul Başakşehir altyapılarında forma giydi. 2015 yılında profesyonel kariyerine İstanbul Başakşehir'de başlayan genç yetenek, burada A takımda forma şansı bulamasa da BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve 24 Erzincanspor gibi kulüplerde kiralık olarak oynayarak deneyim kazandı. Özellikle 24 Erzincanspor'daki 30 maçta 20 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı ve dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla adeta yıldızlaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasaray-osimhen-transferini-duyurdu-bu-aksam-istanbula-geliyor-1087559643.html
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kerem aktürkoğlu benfica transferi, kerem aktürkoğlu transfer, kerem aktürkoğlu golleri, kerem aktürkoğlu bonservis, kerem aktürkoğlu maaşı
Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu transfer oluyor: 11 milyon euro kazandıracak
22:22 02.09.2024 (güncellendi: 22:31 02.09.2024)
25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. A Milli Takım kampından transfer görüşmeleri için Lizbon'a giden Aktürkoğlu, Benfica ile her konuda anlaştı. Portekiz ekibine 11 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olması bekleniyor.
Galatasaray'ın forvet ve sol beki Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oluyor.
11 Milyon bonservis bedeli alacak
Sarı kırmızılı takımda adı Moskova takımları ile anılan Kerem Aktürkoğlu, 11 milyon bedelle Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. Deneyimli sol bek A Milli Takım kampından Lizbon'a gitti.
Benfica transfer için hazırlanıyor
Süper Lig'de 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol ve 42 asistlik katkı sağladı. Benfica transferi yetiştirmek için görüşmeleri hızlandırdı.
Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Futbol hayatına 2011 yılında Gölcükspor altyapısında adım atan Kerem, ardından Hisareynspor ve İstanbul Başakşehir altyapılarında forma giydi. 2015 yılında profesyonel kariyerine İstanbul Başakşehir'de başlayan genç yetenek, burada A takımda forma şansı bulamasa da BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve 24 Erzincanspor gibi kulüplerde kiralık olarak oynayarak deneyim kazandı. Özellikle 24 Erzincanspor'daki 30 maçta 20 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı ve dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla adeta yıldızlaştı.