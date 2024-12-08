https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/unlu-yonetmen-serif-goren-hayatini-kaybetti-1091291834.html

Ünlü yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yol, Kurbağalar ve Yılların Öcü gibi ödüllü filmlerin ünlü yönetmeni Şerif Gören, 22 Kasım’da merdivenlerden düşerek başını yere çarpmış ve hastanede tedavi... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

şerif gören

yönetmen

vefat

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Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü ve Yol gibi unutulmaz filmlerin ünlü yönetmeni Şerif Gören, evindeki merdivenlerden düşüp başını yere çarpmıştı. Hastanede entübe edilen Gören'in tedavisi devam ediyordu. 80 yaşındaki Türkiye sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören'in bugün vefat ettiği açıklandı. Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Yol” filmiyle ödül alan Gören, Türkiye sinemasının dünya çapında tanınan isimlerinden biri haline gelmişti.Şerif Gören'in filmleriUsta yönetmen Şerif Gören, 1944 yılında dünyaya geldi. Usta yönetmenin Türk sinemasına kazandırdığı önemli filmleri arasında 'Yol', ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, ‘Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’ ve ‘Herhangi Bir Kadın’ gibi çok sayıda film yer alıyor.

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şerif gören vefat etti