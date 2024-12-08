https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/unlu-yonetmen-serif-goren-hayatini-kaybetti-1091291834.html
Ünlü yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti
Ünlü yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yol, Kurbağalar ve Yılların Öcü gibi ödüllü filmlerin ünlü yönetmeni Şerif Gören, 22 Kasım’da merdivenlerden düşerek başını yere çarpmış ve hastanede tedavi... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T11:50+0300
2024-12-08T11:50+0300
2024-12-08T12:09+0300
türkiye
şerif gören
yönetmen
vefat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091291894_0:61:345:255_1920x0_80_0_0_40b6a75389d3c5a681046e9b1705972a.jpg
Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü ve Yol gibi unutulmaz filmlerin ünlü yönetmeni Şerif Gören, evindeki merdivenlerden düşüp başını yere çarpmıştı. Hastanede entübe edilen Gören'in tedavisi devam ediyordu. 80 yaşındaki Türkiye sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören'in bugün vefat ettiği açıklandı. Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Yol” filmiyle ödül alan Gören, Türkiye sinemasının dünya çapında tanınan isimlerinden biri haline gelmişti.Şerif Gören'in filmleriUsta yönetmen Şerif Gören, 1944 yılında dünyaya geldi. Usta yönetmenin Türk sinemasına kazandırdığı önemli filmleri arasında 'Yol', ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, ‘Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’ ve ‘Herhangi Bir Kadın’ gibi çok sayıda film yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yasayan-bir-melekti-gazeteci-ve-sair-salim-tasci-hayatini-kaybetti-1090536680.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091291894_0:29:345:288_1920x0_80_0_0_9536d665d36996d3826b07c4b3a74eba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şerif gören vefat etti
Ünlü yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti
11:50 08.12.2024 (güncellendi: 12:09 08.12.2024)
Yol, Kurbağalar ve Yılların Öcü gibi ödüllü filmlerin ünlü yönetmeni Şerif Gören, 22 Kasım’da merdivenlerden düşerek başını yere çarpmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Şerif Gören'in yaşamını yitirdiği açıklandı.
Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü ve Yol gibi unutulmaz filmlerin ünlü yönetmeni Şerif Gören, evindeki merdivenlerden düşüp başını yere çarpmıştı. Hastanede entübe edilen Gören'in tedavisi devam ediyordu.
80 yaşındaki Türkiye sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören'in bugün vefat ettiği açıklandı. Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Yol” filmiyle ödül alan Gören, Türkiye sinemasının dünya çapında tanınan isimlerinden biri haline gelmişti.
Usta yönetmen Şerif Gören, 1944 yılında dünyaya geldi. Usta yönetmenin Türk sinemasına kazandırdığı önemli filmleri arasında 'Yol', ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, ‘Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’ ve ‘Herhangi Bir Kadın’ gibi çok sayıda film yer alıyor.