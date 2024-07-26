https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bir-devir-sona-erdi-kamuda-tasarruf-devreye-girdi-uymayana-ceza-verilecek-1086226343.html

Bir devir sona erdi kamuda tasarruf devreye girdi: Uymayana ceza verilecek

Bir devir sona erdi kamuda tasarruf devreye girdi: Uymayana ceza verilecek

Sputnik Türkiye

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kamuda birden fazla maaş... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T08:46+0300

2024-07-26T08:46+0300

2024-07-26T08:46+0300

ekonomi

kamu

kamu görevlisi

kamu borcu

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tasarruf

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kamuda tasarruf

kamuda tasarruf ve verimlilik paketi

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Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda tasarrufla bir dönem sona erdi. Düzenlemeyle kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.Maaş 98 bi̇n lirayı aşamayacakAlınacak maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkarılacak.

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