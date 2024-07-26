https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bir-devir-sona-erdi-kamuda-tasarruf-devreye-girdi-uymayana-ceza-verilecek-1086226343.html
Bir devir sona erdi kamuda tasarruf devreye girdi: Uymayana ceza verilecek
Bir devir sona erdi kamuda tasarruf devreye girdi: Uymayana ceza verilecek
Sputnik Türkiye
Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kamuda birden fazla maaş... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T08:46+0300
2024-07-26T08:46+0300
2024-07-26T08:46+0300
ekonomi
kamu
kamu görevlisi
kamu borcu
kamu personeli
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
kamuda tasarruf
kamuda tasarruf ve verimlilik paketi
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Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda tasarrufla bir dönem sona erdi. Düzenlemeyle kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.Maaş 98 bi̇n lirayı aşamayacakAlınacak maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkarılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/mevduat-faizlerini-yukseltecek-adim-1-milyon-tlsi-olan-su-an-ne-kazaniyor-1086225938.html
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kamu, kamu görevlisi, kamu borcu, kamu personeli, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, maaş, resmi gazete
kamu, kamu görevlisi, kamu borcu, kamu personeli, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, maaş, resmi gazete
Bir devir sona erdi kamuda tasarruf devreye girdi: Uymayana ceza verilecek
Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verilecek ve kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.
Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda tasarrufla bir dönem sona erdi. Düzenlemeyle kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.
Maaş 98 bi̇n lirayı aşamayacak
Alınacak maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.
Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.
Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkarılacak.