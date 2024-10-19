https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-istanbuldaki-9-ozel-hastanenin-ruhsatlari-icin-karar-1089432340.html
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatları için karar
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatları için karar
Sputnik Türkiye
Bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da "Yenidoğan... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T14:10+0300
2024-10-19T14:10+0300
2024-10-19T14:20+0300
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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatları için karar
14:10 19.10.2024 (güncellendi: 14:20 19.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da "Yenidoğan çetesiyle" bağlantılı 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildi. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri aktif olmadığı öğrenilmişti.