'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatları için karar

© AA / Mehmet Ali Derdiyok Yenidoğan çetesi hastane © AA / Mehmet Ali Derdiyok

Ayrıntılar geliyor

Bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da "Yenidoğan çetesiyle" bağlantılı 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildi. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri aktif olmadığı öğrenilmişti.