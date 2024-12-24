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Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari ücret açıklandı
Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari ücret açıklandı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Işıkhan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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2025 yılı Asgari Ücret Tespit Toplantısı için işçi, işveren ve hükümet yetkilileri 4. toplantıda bir araya geldi.Dolaylı yoldan 7 milyon çalışanı doğrudan ülke genelinde merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirken oy çokluğuyla alınan karara TÜRK-İŞ imza atmadı. 2025 yılı asgari ücreti dolar bazında 627 dolar olurken, TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan TÜRK-İŞ 29 bin 584 liralık teklife karşılık alamadıklarını belirtti.'24 Aralık günü 'karar için' toplantıya çağrıldık'2025 Asgari Ücret Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucret-tespit-komisyonu-4-toplantisi-basliyor-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1091987573.html
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Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari ücret açıklandı

20:42 24.12.2024 (güncellendi: 21:03 24.12.2024)
© AAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.
2025 yılı Asgari Ücret Tespit Toplantısı için işçi, işveren ve hükümet yetkilileri 4. toplantıda bir araya geldi.
Dolaylı yoldan 7 milyon çalışanı doğrudan ülke genelinde merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirken oy çokluğuyla alınan karara TÜRK-İŞ imza atmadı.
2025 yılı asgari ücreti dolar bazında 627 dolar olurken, TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan TÜRK-İŞ 29 bin 584 liralık teklife karşılık alamadıklarını belirtti.

'24 Aralık günü 'karar için' toplantıya çağrıldık'

2025 Asgari Ücret Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücrettir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10.12.2024 günü çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplanmış, ancak Hükümet ve işveren kesimi herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Sürdürülen Komisyon çalışmalarında; ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır. Asgari ücret; “işçinin gıda, konut (kira, doğalgaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret” olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü “asgari ücret” gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulmuş, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda “masada yer alınmaması” kararını almıştır. TÜRK-İŞ’in teklifine karşılık bugüne kadar ne Hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı “karar için” toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır
Asgari ücret toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı başladı: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
19:39
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