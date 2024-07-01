https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayseride-5-yasindaki-cocugu-taciz-eden-suriye-uyruklu-kisi-tutuklandi--1085409071.html
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T15:13+0300
2024-07-01T15:13+0300
2024-07-01T15:32+0300
türkiye
suriyeli
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kayseri
tutuklama
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Kayseri'nin Melikgazi Suriye uyruklu şahıs, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalanmıştı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalamak için arama yapmaya başlamıştı. Son dakika bilgisine göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/dem-partiden-kayserideki-olaylara-iliskin-aciklama-gocmenlerin-yanindayiz-1085408404.html
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suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, suriyeli mülteci çocuk, kayseri, tutuklama, tutuklama kararı
suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, suriyeli mülteci çocuk, kayseri, tutuklama, tutuklama kararı
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı
15:13 01.07.2024 (güncellendi: 15:32 01.07.2024)
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı.
Kayseri'nin Melikgazi Suriye uyruklu şahıs, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalanmıştı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalamak için arama yapmaya başlamıştı.
Son dakika bilgisine göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.