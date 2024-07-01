https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayseride-5-yasindaki-cocugu-taciz-eden-suriye-uyruklu-kisi-tutuklandi--1085409071.html

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T15:13+0300

2024-07-01T15:13+0300

2024-07-01T15:32+0300

türkiye

suriyeli

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Kayseri'nin Melikgazi Suriye uyruklu şahıs, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalanmıştı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalamak için arama yapmaya başlamıştı. Son dakika bilgisine göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/dem-partiden-kayserideki-olaylara-iliskin-aciklama-gocmenlerin-yanindayiz-1085408404.html

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