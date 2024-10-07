https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakan-bayraktar-acikladi-elektrik-ve-dogalgaza-zam-olacak-mi--1088930804.html
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı?
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Bayraktar ayrıca, elektrikte yeni destek... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T17:20+0300
2024-10-07T17:20+0300
2024-10-07T17:44+0300
ekonomi
doğalgaz
elektrik
enerji
zam
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıkta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Bayraktar, yeni destek modelinin 2025'te başlayacağını belirtti.Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Özellikle doğalgaz fiyatlarından bahsediyorum. Bu yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz, yani özellikle bu süreçte. Ama yani bu vesileyle de bir kez daha kısaca bahsedelim. Yani destek gruplarını belirlemeyle alakalı ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yani yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz.Elektrik faturalarında yeni dönem geliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fatura-destegi-icin-dugmeye-basildi-gelire-gore-odeme-sistemi-geliyor-1084702327.html
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Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı?
17:20 07.10.2024 (güncellendi: 17:44 07.10.2024)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Bayraktar ayrıca, elektrikte yeni destek modelinin geleceğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıkta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Bayraktar, yeni destek modelinin 2025'te başlayacağını belirtti.
Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Özellikle doğalgaz fiyatlarından bahsediyorum. Bu yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz, yani özellikle bu süreçte. Ama yani bu vesileyle de bir kez daha kısaca bahsedelim. Yani destek gruplarını belirlemeyle alakalı ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yani yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz.
Elektrik faturalarında yeni dönem geliyor
Tabii bunları yaparken enflasyonu dikkate alarak hareket ediyoruz. Ama 2025 yılı için özellikle yani evinde dört yüz-beş yüz kilovatsaat aylık tüketimi olan, bilmiyorum sizler tüketim rakamlarınızı biliyor musunuz? Ama dört yüz-beş yüz kilovat saat tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, belki elektrikli araç kullandığı için vesaire gibi şeylerle bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız. Ve o tüketim grubunda da Türkiye ortalamasının iki katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki siz bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım. Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız.