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Araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasına düzenleme
Araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasına düzenleme
Sputnik Türkiye
1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle trafik sigortası primlerine zam yapılırken, engelli bireylere yüzde 20’ye kadar indirim sağlanacak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:17+0300
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, trafik sigortası primlerinde değişiklikler yapıldı. Taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında 2024 Aralık ayı azami primlerine yüzde 10, diğer araç gruplarında ise yüzde 5 zam uygulanacak. Bu artışlar 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı olan bireyler için düzenlenecek sigorta poliçelerinde yüzde 20’ye kadar indirim yapılacak. Poliçe i̇ptalinde yeni düzenlemeİptal edilen sigorta poliçelerinde şirketlere yüzde 2 gelir sağlanacak. Poliçenin sonlandırılması durumunda, sigorta şirketi, poliçenin iptal edildiği tarihte geçerli olan asgari ücretin yüzde 2’si kadar gelir elde edecek. Bu tutarın yüzde 80’i ise sigorta acentesine komisyon olarak tahsis edilecek. Küsuratlı hesaplamalarda tutar bir üst tam sayıya yuvarlanacak.Sigorta teminatları artırıldıAraç sahipleri için maddi ve sağlık giderleri kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemelerle sigorta teminat limitleri önemli ölçüde artırıldı:
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trafik sigortası değişiklikleri, trafik sigortası 2025 düzenlemesi, engelli bireyler için sigorta indirimi, trafik sigortası prim zammı, resmi gazete trafik sigortası, sigorta teminatları ne kadar arttı, 2025 trafik sigortası zam oranları, engelli veri sistemi sigorta indirimi, poliçe iptali düzenlemesi, sigorta şirketi gelir oranları, araç başına maddi teminat limiti, sağlık giderleri teminat artışı, trafik sigortasında yeni düzenleme, sigorta poliçe iptali sonrası ödeme, 2025 sigorta düzenlemeleri, trafik sigortası azami prim
trafik sigortası değişiklikleri, trafik sigortası 2025 düzenlemesi, engelli bireyler için sigorta indirimi, trafik sigortası prim zammı, resmi gazete trafik sigortası, sigorta teminatları ne kadar arttı, 2025 trafik sigortası zam oranları, engelli veri sistemi sigorta indirimi, poliçe iptali düzenlemesi, sigorta şirketi gelir oranları, araç başına maddi teminat limiti, sağlık giderleri teminat artışı, trafik sigortasında yeni düzenleme, sigorta poliçe iptali sonrası ödeme, 2025 sigorta düzenlemeleri, trafik sigortası azami prim

Araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasına düzenleme

09:17 13.12.2024
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle trafik sigortası primlerine zam yapılırken, engelli bireylere yüzde 20’ye kadar indirim sağlanacak. Ayrıca, sigorta teminatları yükseltilirken iptal edilen poliçelerde sigorta şirketlerine yeni gelir düzenlemeleri getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, trafik sigortası primlerinde değişiklikler yapıldı. Taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında 2024 Aralık ayı azami primlerine yüzde 10, diğer araç gruplarında ise yüzde 5 zam uygulanacak. Bu artışlar 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.
Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı olan bireyler için düzenlenecek sigorta poliçelerinde yüzde 20’ye kadar indirim yapılacak.

Poliçe i̇ptalinde yeni düzenleme

İptal edilen sigorta poliçelerinde şirketlere yüzde 2 gelir sağlanacak. Poliçenin sonlandırılması durumunda, sigorta şirketi, poliçenin iptal edildiği tarihte geçerli olan asgari ücretin yüzde 2’si kadar gelir elde edecek. Bu tutarın yüzde 80’i ise sigorta acentesine komisyon olarak tahsis edilecek. Küsuratlı hesaplamalarda tutar bir üst tam sayıya yuvarlanacak.

Sigorta teminatları artırıldı

Araç sahipleri için maddi ve sağlık giderleri kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemelerle sigorta teminat limitleri önemli ölçüde artırıldı:
Araç başına maddi giderler: 200 bin liradan 300 bin liraya.
Kaza başına maddi giderler: 400 bin liradan 600 bin liraya.
Kişi başına sağlık giderleri: 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya.
Kaza başına sağlık giderleri: 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya.
Sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına: 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya.
Kaza başına sakatlanma ve ölüm teminatları: 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya çıkarıldı.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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