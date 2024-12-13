https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/arac-sahipleri-dikkat-resmi-gazetede-yayimlandi-zorunlu-trafik-sigortasina-duzenleme-1091482538.html

Araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasına düzenleme

Araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasına düzenleme

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle trafik sigortası primlerine zam yapılırken, engelli bireylere yüzde 20’ye kadar indirim sağlanacak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T09:17+0300

2024-12-13T09:17+0300

2024-12-13T09:17+0300

ekonomi

sigorta

resmi gazete

trafik

zam

indirim

engelli

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, trafik sigortası primlerinde değişiklikler yapıldı. Taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında 2024 Aralık ayı azami primlerine yüzde 10, diğer araç gruplarında ise yüzde 5 zam uygulanacak. Bu artışlar 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı olan bireyler için düzenlenecek sigorta poliçelerinde yüzde 20’ye kadar indirim yapılacak. Poliçe i̇ptalinde yeni düzenlemeİptal edilen sigorta poliçelerinde şirketlere yüzde 2 gelir sağlanacak. Poliçenin sonlandırılması durumunda, sigorta şirketi, poliçenin iptal edildiği tarihte geçerli olan asgari ücretin yüzde 2’si kadar gelir elde edecek. Bu tutarın yüzde 80’i ise sigorta acentesine komisyon olarak tahsis edilecek. Küsuratlı hesaplamalarda tutar bir üst tam sayıya yuvarlanacak.Sigorta teminatları artırıldıAraç sahipleri için maddi ve sağlık giderleri kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemelerle sigorta teminat limitleri önemli ölçüde artırıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/otomobil-alim-satiminda-her-sey-degisti-zorunlu-hale-geldi-yaptirmayan-trafige-cikamayacak-1091236697.html

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