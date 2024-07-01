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Ev sahipleri ve kiracılar için kritik dönem başladı, sınır kalktı: Zam oranı neye göre belirlenecek?
Ev sahipleri ve kiracılar için kritik dönem başladı, sınır kalktı: Zam oranı neye göre belirlenecek?
Sputnik Türkiye
Kiralardaki yüzde 25 zam sınırı bugün itibarıyla sona erdi. Kontrat yenilemelerde artık 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak. Uzmanlar, kiracıları tahliye... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T08:28+0300
2024-07-01T08:28+0300
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Türkiye’de enflasyon oranlarının hızla yükselmesi nedeniyle kira fiyatlarının kontrol altına alınması için uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı sona erdi. Yeni dönemde kira artışları, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.'Kira zamları yüzde 60'ları geçecek' 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, temmuz ayında uygulanacak kira artış oranını netleştirecek. Uzmanlar, bu oranın yüzde 60'lar düzeyinde olmasını bekliyor.Arabulucu Avukat Dr. Dilek Ekmekçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni sistemin getirdiği değişiklikleri değerlendirdi. Ekmekçi, "Temmuz 2024’ten sonra yenilenecek kira sözleşmelerinde kira artış oranı normale dönecek. Kanunun yürürlük tarihinde yenilenen kira bedeli üzerinden değil, son iki dönemin TÜFE artışlarının geçici kanun (yüzde 25 sınırı) yokmuş gibi yansıtılmasıyla yeni kira bedeli bulunmalıdır" dedi.'Uyuşmazlıklar ortaya çıkacak'Lüks Konut Uzmanı Nilüfer Kas, geçtiğimiz yıl yüzde 25 zam sınırının uzatılmasıyla kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların arttığını belirtti. Kas, "Kira kontrat başlangıcı 1-2 Temmuz olan kiracılar için üçüncü kez yüzde 25 zam mı yoksa TÜFE üzerinden mi kira artışı uygulanacağı konusunda uyuşmazlıklar çıkacak" dedi.Kira artış oranları nasıl belirlenecek?Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62.51 olarak açıklanmıştı. Bu oran, yeni kira artışları için üst sınır olacak. Ancak 1 Temmuz 2024'ten önce yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 artış sınırı geçerli olacak. İş yeri kiralarında da mevcut TÜFE ortalaması kadar artış oranı uygulanacak.TÜFE ne zaman açıklanıyor?Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
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kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama, tüfe ne zaman açıklanıyor, kira artış oranları nasıl belirlenecek, kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik dönem başladı, sınır kalktı: Zam oranı neye göre belirlenecek?

08:28 01.07.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AA
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Kiralardaki yüzde 25 zam sınırı bugün itibarıyla sona erdi. Kontrat yenilemelerde artık 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak. Uzmanlar, kiracıları tahliye riskine karşı uyarırken 'kira zam oranı neye göre belirlenecek' soruları da gündeme geldi. Peki, Temmuz'da ki̇ra zammı ne kadar olacak?
Türkiye’de enflasyon oranlarının hızla yükselmesi nedeniyle kira fiyatlarının kontrol altına alınması için uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı sona erdi. Yeni dönemde kira artışları, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

'Kira zamları yüzde 60'ları geçecek'

3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, temmuz ayında uygulanacak kira artış oranını netleştirecek. Uzmanlar, bu oranın yüzde 60'lar düzeyinde olmasını bekliyor.
Arabulucu Avukat Dr. Dilek Ekmekçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni sistemin getirdiği değişiklikleri değerlendirdi. Ekmekçi, "Temmuz 2024’ten sonra yenilenecek kira sözleşmelerinde kira artış oranı normale dönecek. Kanunun yürürlük tarihinde yenilenen kira bedeli üzerinden değil, son iki dönemin TÜFE artışlarının geçici kanun (yüzde 25 sınırı) yokmuş gibi yansıtılmasıyla yeni kira bedeli bulunmalıdır" dedi.

'Uyuşmazlıklar ortaya çıkacak'

Lüks Konut Uzmanı Nilüfer Kas, geçtiğimiz yıl yüzde 25 zam sınırının uzatılmasıyla kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların arttığını belirtti. Kas, "Kira kontrat başlangıcı 1-2 Temmuz olan kiracılar için üçüncü kez yüzde 25 zam mı yoksa TÜFE üzerinden mi kira artışı uygulanacağı konusunda uyuşmazlıklar çıkacak" dedi.

Kira artış oranları nasıl belirlenecek?

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62.51 olarak açıklanmıştı. Bu oran, yeni kira artışları için üst sınır olacak. Ancak 1 Temmuz 2024'ten önce yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 artış sınırı geçerli olacak. İş yeri kiralarında da mevcut TÜFE ortalaması kadar artış oranı uygulanacak.

TÜFE ne zaman açıklanıyor?

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
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