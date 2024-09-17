https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/spor-yazari-ahmet-cakir-hayatini-kaybetti-1088112539.html
Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti
Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olmuştu. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:57+0300
2024-09-17T10:57+0300
2024-09-17T10:58+0300
spor
ahmet çakır
yazar
gazeteci
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Türk spor medyasının emekçilerinden spor yazarı ve gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayata veda etti.Ahmet Çakır hayatını kaybettiTSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin." mesajıyla duyurdu.Ahmet Çakır kimdir?Ahmet Çakır 1952 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/spor-yorumcusu-ahmet-cakar-savcilikta-ifade-verdi-1079334951.html
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Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti
10:57 17.09.2024 (güncellendi: 10:58 17.09.2024)
Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olmuştu.
Türk spor medyasının emekçilerinden spor yazarı ve gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayata veda etti.
Ahmet Çakır hayatını kaybetti
TSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin." mesajıyla duyurdu.
Ahmet Çakır 1952 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.