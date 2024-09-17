https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/spor-yazari-ahmet-cakir-hayatini-kaybetti-1088112539.html

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olmuştu. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T10:57+0300

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spor

ahmet çakır

yazar

gazeteci

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Türk spor medyasının emekçilerinden spor yazarı ve gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayata veda etti.Ahmet Çakır hayatını kaybettiTSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin." mesajıyla duyurdu.Ahmet Çakır kimdir?Ahmet Çakır 1952 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/spor-yorumcusu-ahmet-cakar-savcilikta-ifade-verdi-1079334951.html

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